Έρχεται η υπερταχεία φόρτιση
Έρχεται η υπερταχεία φόρτιση

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας φόρτισης θα κάνει πολύ σύντομα δυνατή τη φόρτιση με ισχύ ακόμα και άνω των 1.000 kW φέρνοντας σοβαρές αλλαγές στα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης.

Η ανταγωνιστική κουλτούρα της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου λειτουργεί ως επιταχυντής τεχνολογίας. Όταν μία εταιρεία παρουσιάσει ένα νέο πλεονέκτημα, οι υπόλοιπες σπεύδουν να το αντιγράψουν, να το βελτιώσουν και συχνά να το προσφέρουν σε χαμηλότερη τιμή. Το αποτέλεσμα είναι ένας διαρκής αγώνας τεχνολογίας.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Zeekr 7X, το οποίο στις αρχές του 2025 εντυπωσίασε με δυνατότητα φόρτισης 0-100% σε περίπου 22 λεπτά, αγγίζοντας τα 500 kW. Ωστόσο, λίγο αργότερα η BYD απάντησε παρουσιάζοντας τη νέα Super E-Platform, μια αρχιτεκτονική που υποστηρίζει φόρτιση 10C (φόρτιση 1/10 της ώρας).
Αυτό μεταφράζεται σε πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση (5 λεπτά για 10%-70%) και αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα κατά 5% για μεγαλύτερη αυτονομία.Η μάχη όμως των… λεπτών δεν σταμάτησε εκεί. Η Zeekr, που ανήκει στον όμιλο Geely, ανακοίνωσε φορτιστή DC ισχύος 1.200 kW, αλλά η BYD ανέβασε εκ νέου τον πήχη στα 1.500 kW επεκτείνοντας το δίκτυο Flash Charging. H νέα μπαταρία Blade 2.0 μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα επίπεδα ισχύος.
Τα πρώτα μοντέλα που θα επωφεληθούν από την τεχνολογία είναι το Denza Z9 GT αλλά και πιο προσιτά ηλεκτρικά της BYD όπως τα Seal 7, Sealion 6 και Seal 8, αρκετά από τα οποία προορίζονται και για την ευρωπαϊκή αγορά.
Δεν λείπουν όμως και οι επιφυλάξεις. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η υπερταχεία φόρτιση μπορεί να επιβαρύνει το χρόνο ζωής των μπαταριών, θέτοντας το κλασικό δίλημμα μεταξύ ευκολίας και διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Αν όμως η κινεζική τεχνολογία αποδειχθεί αξιόπιστη σε βάθος χρόνου, ο ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων ίσως αλλάξει ισορροπίες τα επόμενα χρόνια.
