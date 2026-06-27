Ράλλυ Ακρόπολις: Είναι πολλά τα λεφτά

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Είναι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά αθλητικά γεγονότα που μπορούν να βάλουν τη χώρα στο παγκόσμιο κάδρο. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο όχι για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.Και μάλιστα στην καλύτερη δυνατή περίοδο: στις αρχές του καλοκαιριού.Την ώρα που η Ελλάδα μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, οι εικόνες του Acropolis Rally ταξιδεύουν σε δεκάδες χώρες. Αγωνιστικά αυτοκίνητα περνούν σε καράβια, μέσα στα ελληνικά βουνά, σε παραθαλάσσια χωριά, σε ιστορικές περιοχές και εμβληματικά σημεία της Ελλάδας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι και αυθεντική εμπειρία, περιπέτεια, αθλητισμός, φύση και διεθνές γεγονός.Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος.Το 2025, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έφτασε σε περισσότερες από 150 χώρες, ενώ η συνολική τηλεοπτική του απήχηση άγγιξε τους 99,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παράλληλα, η ψηφιακή παρουσία ήταν εντυπωσιακή, με 65,4 εκατομμύρια εμφανίσεις (impressions) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 38,9 εκατομμύρια προβολές βίντεο. Ειδικοί στην αποτίμηση αθλητικού marketing εκτιμούν ότι η αντίστοιχη διαφημιστική αξία μιας τέτοιας παγκόσμιας προβολής θα ανερχόταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δαπανηθεί για μια κλασική διεθνή διαφημιστική καμπάνια.Το 2024, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είχε οικονομικό αποτύπωμα άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότεροι από 30.000 ξένοι επισκέπτες κινήθηκαν στις περιοχές του αγώνα, ενώ πάνω από 70.000 Έλληνες θεατές ενίσχυσαν την τοπική οικονομία. Ξενοδοχεία, εστίαση, καύσιμα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορές, λιανεμπόριο και υπηρεσίες πήραν άμεση αξία από τη διοργάνωση.Με απλά λόγια, η Ελλάδα κερδίζει μία διεθνή καμπάνια προβολής που δύσκολα θα μπορούσε να αγοράσει αυτούσια. Αν η αντίστοιχη προβολή έπρεπε να πληρωθεί ως διαφημιστικός χρόνος, τηλεοπτικό περιεχόμενο, digital video και social media campaign, η αξία της μπορεί να εκτιμηθεί συντηρητικά έως και 25 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πλήρως την υπεραξία του editorial περιεχομένου: ρεπορτάζ, φωτογραφίες, βίντεο, αναφορές οδηγών, ομάδων, διεθνών ΜΜΕ και εκατομμυρίων χρηστών που αναπαράγουν εικόνες της Ελλάδας.Αυτό είναι το πραγματικό μυστικό του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Δεν προβάλλει απλώς έναν αγώνα. Προβάλλει τη χώρα. Και το κάνει με έναν τρόπο αυθεντικό, εντυπωσιακό και διεθνώς αναγνωρίσιμο.Σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος τουρισμός γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός, τέτοια γεγονότα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής εικόνας. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δείχνει την Ελλάδα ενεργή, οργανωμένη, ασφαλή, φιλόξενη και ικανή να φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.Γι’ αυτό και ο «εθνικός μας αγώνας» δεν είναι μια ρομαντική αναφορά. Είναι μια πραγματική επένδυση προβολής, τουρισμού και οικονομίας. Και όσο παραμένει στο WRC, τόσο περισσότερο επιστρέφει αξία στη χώρα.