Συνάντηση Ζελένσκι-Βούτσιτς στο Βελιγράδι: Οικονομία, ασφάλεια και στο βάθος... Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Συνάντηση Ζελένσκι-Βούτσιτς στο Βελιγράδι: Οικονομία, ασφάλεια και στο βάθος... Ρωσία

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Σερβία – Το Κίεβο επιδιώκει στενότερη συνεργασία με το Βελιγράδι

Συνάντηση Ζελένσκι-Βούτσιτς στο Βελιγράδι: Οικονομία, ασφάλεια και στο βάθος... Ρωσία
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε απόψε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Σερβία, παραδοσιακή σύμμαχο της Ρωσίας, ανακοινώνοντας ότι θα έχει συζητήσεις με τον Σέρβο ομόλογό του για θέματα «οικονομίας και ασφάλειας».

Τον Ζελένσκι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράφκα Τζέκοβιτς Χαντάνοβιτς. Το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος δείπνησε με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.



Σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε ότι έχει «την πεποίθηση ότι αυτή η επίσκεψη θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεων» των δύο χωρών και θα ενισχύσει τη συνεργασία τους «σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».



Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ανέφερε ότι θα έχει «σημαντικές» συνομιλίες με τον Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό Τζούρο Μάτσουτ.

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Οι δύο πρόεδροι θα έχουν επίσημες συνομιλίες αύριο Σάββατο στο προεδρικό μέγαρο και θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο, σύμφωνα με τη σερβική προεδρία.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε την Πέμπτη, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι στόχος του Κιέβου είναι «να αποσπάσει τους Σέρβους από το στρατόπεδο της Ρωσίας» χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Ζελένσκι «χαστούκι» για τους Ρώσους.

Ο Βούτσιτς ωστόσο επανέλαβε τη θέση της Σερβίας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της και δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις της Δύσης εναντίον της Μόσχας. «Η Ρωσία καθόρισε τη θέση της πριν από τεσσεράμισι, σχεδόν πέντε χρόνια και δεν την έχει τροποποιήσει έκτοτε», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η θέση αυτή «θα παραμείνει η ίδια μέχρι νεωτέρας».
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