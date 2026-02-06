«Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα» και… λίγα λέμε

Κλείσιμο

Κατ’ αρχάς υπάρχει -και φαίνεται- απόλυτος σεβασμός στους πολύ δυνατούς αντιπάλους του Δικεφάλου. Στον Παναθηναϊκό και το μέγεθός του. Στον Ολυμπιακό και την ποδοσφαιρική ταυτότητά του όπως και στη νοοτροπία που έχει στον πρωταθλητισμό. Φυσικά και στην ΑΕΚ που φέτος έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου μέσα στο γήπεδο. Εννοείται ότι όλος ο ΠΑΟΚ σέβεται και τον Άρη με τη δυναμική του, αλλά και την έδρα του που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την προσεχή Κυριακή, ένα Κλεάνθης Βικελίδης από το οποίο δεν πέρασε κανείς μέχρι τώρα από τους «μεγάλους». Ένας ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά όλο το πολύ δυνατό και σκληρό ελληνικό πρωτάθλημα, που εννοείται ότι πέρα από ανταγωνιστικό, έχει καθαρίσει σε τεράστιο βαθμό σε σχέση με το τι επικρατούσε μέχρι το 2016.Παρολ’ αυτά υπάρχουν μερικά δεδομένα που δεν μπορεί να μην καταγραφούν χωρίς καμία μα καμία υπερβολή:- Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και παρουσιάζει τόσα πολλά πλεονεκτήματα στο ποδοσφαιρικό του σχέδιο, σε κάθε στυλ, σε όλα τα γήπεδα, ανεξάρτητα από το επίπεδο και τα στοιχεία του κάθε αντιπάλου- Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι η μόνη που παραμένει γερά μέσα σε όλους τους στόχους, έχοντας αποδείξει ότι πραγματικά αξίζει την τριπλή παράλληλη πορεία την οποία μπορεί να «σηκώσει»- Ο Δικέφαλος του Βορρά θα ήταν πρώτος και στο πρωτάθλημα (πέρα από το ότι είναι φαβορί να περάσει στον τελικό κυπέλλου) αν είχε κερδίσει την Κηφισιά στο εξ αναβολής, αφού καταφέρνει να έχει και συντριπτικά τα καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπιΕίναι στοιχεία! Είναι γεγονότα και όχι θεωρίες. Εννοείται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι και σήμερα. Μέχρι και προχθές που πήγε στη Λεωφόρο και πήρε καθαρά άλλη μία νίκη σε ντέρμπι με το σκορ να τον αδικεί ξεκάθαρα βάσει των τεράστιων ευκαιριών που δημιούργησε απέναντι σε ομάδα που έδινε τον αγώνα της χρονιάς! Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Κανείς δεν ξέρει…Ο Φεβρουάριος προχωράει με τον ΠΑΟΚ να παίζει με Άρη, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Θέλτα, ΑΕΛ, Θέλτα σε διάστημα απόλυτα εξουθενωτικό για το… μυαλό της ομάδας. Θα αντέξει; Θα μείνει όρθιος και στις τρεις διοργανώσεις; Θα βγάζει αυτό το ποδόσφαιρο κάθε Τετάρτη-Κυριακή-Πέμπτη-Κυριακή όταν θα χάσει και άλλους παίκτες όπως τώρα τον Κωνσταντέλια;Οι βάσεις είναι πολύ γερές και την μεγάλη αξία του ΠΑΟΚ την περιγράφουν οι αντίπαλοί του, όπως προχθές ο Ράφα Μπενίτεθ: «Έχουν την ίδια ομάδα, τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο κορμό εδώ και χρόνια». Τόσο απλό! Άλλοι θεωρούν ότι την καλύτερη ομάδα την έχει όποιος… ξοδεύει τα περισσότερα λεφτά. Που θα πάει; Κάποτε όλοι θα εκπαιδευτούν σωστά για να καταλάβουν ότι οι ομάδες χτίζονται και ΔΕΝ αγοράζονται…Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη με προπονητή τον Λουτσέσκου έχει χτίσει πολύ-πολύ γερές βάσεις και έτσι πορεύεται δημιουργώντας τα απολύτως δικαιολογημένα συναισθήματα περηφάνιας στον κόσμο του…«Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα…» λέει ο ιστορικός ύμνος του και αυτό πλέον αρχίζει να το παραδέχεται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ποδοσφαιρικής Ελλάδας.