Μεγάλη κινητοποίηση για αγνοούμενο ηλικιωμένο στα Αθίκια Κορινθίας

Συναγερμός έχει σημάνει από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή των Αθίκια Κορινθίας
, καθώς ηλικιωμένος άνδρας αγνοείται μετά την εξαφάνισή του από την οικία του περίπου στις 06:00 το πρωί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας πάσχει από άνοια, γεγονός που έχει σημάνει άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς εκτιμάται ότι διατρέχει αυξημένο κίνδυνο λόγω της κατάστασής του.
Όπως αναφέρει το korinthos.tv
στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία
, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες της περιοχής.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε αγροτικούς δρόμους, δύσβατα σημεία και πιθανά περάσματα γύρω από τον οικισμό, με τις δυνάμεις να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή από νωρίς το πρωί, υπό τον φόβο ότι ο ηλικιωμένος μπορεί να έχει αποπροσανατολιστεί.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες με αμείωτη ένταση, ενώ καλούν όποιον πολίτη έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.