Πολύ βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ και για τον Νίκολιτς!

Πριν λίγες μόνο μέρες ο Λουτσέσκου αναρωτιόνταν για τις αντιδράσεις των ΠΑΟΚτσήδων και το όλο κλίμα αμφισβήτησης που ξεκίνησε φέτος απίστευτα και παράξενα νωρίς για την ομάδα του! Οι παίκτες του που κι όταν δεν κέρδιζαν έπαιζαν καλά και προσπαθούσαν πάρα πολύ μέχρι την τελευταία στιγμή του κάθε αγώνα, αντέδρασαν πολύ καλά και έδειξαν σε όλους ότι γνωρίζουν πόσο βαριά φανέλα φοράνε… Το ξέρουν εδώ και χρόνια και το έχουν αποδείξει μαζί με τον προπονητή τους.Το ντέρμπι με την ΑΕΚ το κέρδισε ο ΠΑΟΚ γιατί με την μπάλα στα πόδια ήταν πολύ-πολύ ανώτερος. Σαν ομάδα που κάνει συνειδητό πρωταθλητισμό παίζοντας ποδόσφαιρο κυριαρχίας ( πώς αλλιώς παίρνεις το πρωτάθλημα ; ) Γιατί μετράει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο κατοχής; Γιατί έτσι οι ομάδες παίρνουν αυτοπεποίθηση, κυρίαρχο στοιχείο για να πρωταγωνιστήσεις και να κάνεις πορεία.Λένε για τις… στιγμές που είχε η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος και ό τι θα έπαιζαν ρόλο αν προηγούνταν. Πόσες φορές ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ τα τελευταία χρόνια και αντέδρασε μέσα στην Αθήνα ή στην Τούμπα; Όταν έχεις αυτοπεποίθηση που σου δίνει η δουλειά σου και το ποδόσφαιρο που παίζεις τότε ΔΕΝ σε επηρεάζει καμία στιγμή! Όταν ο προπονητής σου, σου στέλνει μήνυμα ηττοπάθειας εξ αρχής, τότε αντιδράς όπως η ΑΕΚ χθες! Έτσι απλά…Το… πρώτο θέμα μας βέβαια δεν είναι η ΑΕΚ κι αν οι κιτρινόμαυροι πιστεύουν ότι παίζουν σωστά και ότι οι παίκτες τους παίρνουν έτσι το σωστό μήνυμα για να κάνουν πρωταθλητισμό ή ότι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ο… Λανουά, τότε… όλα καλά!Στο 30΄ του χθεσινού αγώνα η κατοχή μπάλας ήταν 35-65! Πρωτοφανές ποσοστό για φιλοξενούμενο σε αγώνα ντέρμπι! Αυτό ήταν! Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ένιωθαν ήδη υπέροχα! Είχαν ασφάλεια! Έκαναν το παιχνίδι τους! Είχαν ήδη πάρει τον αέρα των αντιπάλων και με αυτό τον τρόπο εξουδετέρωναν ακόμη και το ενδεχόμενο να μπει στην εξίσωση της αναμέτρησης ο κόσμος! Ο ΠΑΟΚ πήγε αρκετά καλά σε όλες -σχεδόν- τις φάσεις του αγώνα- Ήταν πραγματικά καλός σε φάση κατοχής- Πήγε πολύ καλά χωρίς την μπάλα, στο πρέσινγκ και σε ανακτήσεις, με μικρή αδυναμία σε αμυντικές μεταβάσεις- Υπήρχε αδυναμία στα αμυντικά στημένα του πρώτου μέρουςΑτομικά ο Ζίβκοβιτς έδειξε και πάλι ότι είναι Ο παίκτης μεγάλων αγώνων! Ο Τσιφτσής βγάζει τρομερή προσωπικότητα, ο Λόβρεν κάνει μεγάλο πρωτάθλημα. Έξοχος ο Μπάμπα σε όλα του, όπως και ο Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας με τον Τάισον βρήκαν γήπεδο και… οργίασαν, ενώ ο Γιακουμάκης έδωσε τρομερές μάχες, υστέρησε συνδυαστικά και σε αποφάσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή.Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έβαλε και το δεύτερο στο ξεκίνημα του δευτέρου και κατάφερε να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στη δουλειά και στο παιχνίδι του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Με τόσα που έχουν πάθει, δεν υπήρχε περίπτωση να εφησυχάσουν! Ούτε χθες, ούτε τώρα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, είναι μόνος πρώτος και αήττητος και απλά συνεχίζει με πρώτο και μεγάλο στόχο όπως πολλές φορές έχουμε γράψει την διεκδίκηση και κατάκτηση του πρωταθλήματος!