Τερματοφύλακες done και ο Ολυμπιακός συνεχίζει

Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στις προετοιμασίες και ορισμένες φορές, είναι και άγνωστες οι προθέσεις των… θηρίων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση να «σκάσει» καμιά πρόταση για τον Κωνσταντή Τζολάκη, αρκεί φυσικά να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, ώστε να κρίνουν οι άνθρωποί του σωστό να καθίσουν να συζητήσουν. Απλά μια παράμετρος είναι και τίποτα παραπάνω.Επί της ουσίας, τελείωσε η ιστορία με τους γκολκίπερ και η προσπάθεια ενίσχυσης συνεχίζεται. Είμαι από αυτούς που εδώ σε τούτη την όμορφη γωνιά του ΠΘ μελετάω πάντα τα σχόλια των φίλων. Αναφέρομαι στα σοβαρά σχόλια, τοποθετήσεις, ενστάσεις, προβληματισμούς κλπ. Παρατηρώ λοιπόν (με αφορμή και τρεις τοποθετήσεις στο αμέσως προηγούμενο άρθρο), έντονο προβληματισμό στα όρια της αμφισβήτησης για το φετινό «χτίσιμο». Συμμερίζομαι 100% κάθε ανησυχία και δεν έχω την παραμικρή διάθεση να παραστήσω τον ποδοσφαιρικό συνήγορο κάποιας ομάδας. Ο κόσμος του Ολυμπιακού άλλωστε είναι αυστηρός, έχει μάθει εδώ και πολλά χρόνια σε τίτλους, καμαρώνει που μέσα σε μια σεζόν κατακτήθηκαν δυο ευρωκούπες και όλα αυτά αυξάνουν και το μαράζι. Ένα στοιχείο στο οποίο επιμένω βέβαια, είναι ότι η ομάδα δεν γίνεται να αγοράζει απλά για να κάνει μεταγραφές. Ο παίκτης που θα βάλει τα ερυθρόλευκα πρέπει και να τα αντέχει. Πέρυσι τέτοιο καιρό, έγιναν κάποιες κινήσεις και μετά από μήνες αρκετοί βρέθηκαν δανεικοί. Επίσης, το καλοκαίρι αυτό ο Μεντιλίμπαρ θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Η αναζήτηση κινείται προς την κατεύθυνση του προπονητή, αλλά παραμένει άγνωστη η κατάληξη. Ναι, υπήρξαν και περιπτώσεις που απασχόλησαν αλλά χάλασαν , όμως πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό εγώ και εσείς, να κάνουμε παρέα την σούμα, όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.Εκεί που συλλαμβάνω τον εαυτό μου να είναι ακόμη πιο αυστηρός και από τους πλέον παραπονιάρηδες φιλάθλους, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι οι επίσημες υποχρεώσεις αρχίζουν πιο νωρίς από τα προηγούμενα δυο χρόνια. Και μιλάμε για προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης. Θα πρέπει να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει αρχές Αυγούστου, ακόμη και με ρόστερ το οποίο λογικά θα είναι διαφορετικό τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και για τον Μεντιλίμπαρ η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται πολύ πιο αυστηρά. Ο Βάσκος επέμεινε στην ομάδα του Conference και του ντάμπλ, λάμβανε πέρυσι αποθέωση ακόμη και όταν ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν, ως ένδειξη σεβασμού όλων για τις τεράστιες επιτυχίες, αλλά πέρα από κάθε νίκη ή καινούργιο τίτλο, ο κάθε φίλος των Πειραιωτών θέλει να δει καλό ποδόσφαιρο και αυτή την φορά ένα σύνολο που δεν θα χάνει μόνο ευκαιρίες, αλλά θα βάζει και γκολ και θα κερδίζει βαθμούς δίχως «αχ -βαχ» και προσευχές. Οι επόμενες ανακοινώσεις πιστεύω ότι θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον…