Στο Champions League o Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ: Η τελική βαθμολογία και τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 και ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό - Ο Ολυμπιακός 1-1 με την ΑΕΚ
Ολοκληρώθηκαν τα playoffs (1-4) της Stoiximan Super League με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στη 2η θέση και τον ΠΑΟΚ στην 3η.
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τερμάτισε στη 2η θέση κάτι που σημαίνει πως θα παίξει στον 2ο ή στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Για να βρεθεί απευθείας στον 3ο θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League και να τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην Premier League.
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι έμεινε 3ος και θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα playoffs του Champions League και ο Παναθηναϊκός στον 2ο προκριματικό του Conference League.
Η Ελλάδα βγάζει και 5η ομάδα στην Ευρώπη και αυτή είναι ο Κυπελλούχος ΟΦΗ ο οποίος θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League και εάν δεν τα καταφέρει θα πάει στη League Phase του Conference League.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής
ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2
Η τελική βαθμολογία (Σε 32 αγώνες)
1. ΑΕΚ 72
Η τελική βαθμολογία (Σε 32 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 66
3. ΠΑΟΚ 64
4. Παναθηναϊκός 52
