Εισβολή των οπαδών της Ναντ στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα με την Τουλούζ μετά τον υποβιβασμό, δείτε βίντεο

Η εφιαλτική σεζόν είχε καταστροφικό τέλος καθώς ο αγώνας με την Τουλούζ ολοκληρώθηκε άδοξα





Ενός κακού μύρια έπονται για τη Ναντ που είχε υποβιβαστεί και μαθηματικά από την περασμένη εβδομάδα στη Β' κατηγορία της Γαλλίας, αλλά σήμερα οι οργανωμένοι οπαδοί της έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη μέρα.Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο του εντός έδρας αγώνα με την Τουλούζ για τη Ligue 1 , μέλη του συνδέσμου «Brigade Loire» εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο οδήγησαν στην οριστική διακοπή του αγώνα και ανάγκασαν τον προπονητή της ομάδας Βαχίντ Χαλίλχοζιτς να ξεσπάσει σε κλάμματα...Ο Βόσνιος τεχνικός σε έξαλλη κατάσταση, προσπάθησε να αποτρέψει τους οπαδούς και αντάλλαξε κάποιες κουβέντες πριν οι υπεύθυνοι ασφαλείας τον αποτραβήξουν καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο... δύσκολη με τη λίγκα να αποφασίσει τελικά την οριστική διακοπή του αγώνα!Ο Χαλίλχοζιτς ξέσπασε σε δάκρυα καθώς επέστρεφε στα αποδυτήρια, με τους οπαδούς πλέον να δίνουν μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς «Φύγε Βαλντεμάρ, πάρε και τον γιο σου μαζί»Στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 20.00 θεατές και η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ήταν αισθητή από νωρίς το βράδυ. Πριν από τη σέντρα, δεκάδες οπαδοί συγκεντρωμένοι κάτω από ένα πανό φόρεσαν κουκούλες, απαιτώντας την αποχώρηση του ιδιοκτήτη Βαλντεμάρ Κίτα και του γιου του, Φρανκ Κίτα, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου. «Φύγε Βαλντεμάρ, πάρε και τον γιο σου μαζί», τραγουδούσαν με πάθος.

Ωστόσο, αυτό το αιχμηρό μήνυμα δεν έφτασε απευθείας στα αυτιά των διοικούντων του συλλόγου. Ο Βαλντεμάρ και ο Φρανκ Κίτα δεν ταξίδεψαν στο «La Beaujoire» για αυτό το τελευταίο ραντεβού της σεζόν.



Η αναμέτρηση είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου από τις αρχές, οι οποίες ανέπτυξαν ενισχυμένες δυνάμεις σε σχέση με τους συνηθισμένους αγώνες των «Καναρινιών». Η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού είχε βαθμολογήσει τον αγώνα με 4 στην κλίμακα του 5, που σημαίνει: «επιβεβαιωμένοι κίνδυνοι διατάραξης της δημόσιας τάξης λόγω χρόνιας διαμάχης μεταξύ οπαδών ή αποδεδειγμένης παρουσίας επικίνδυνων οπαδών».







Οι οπαδοί της «Brigade Loire» μπήκαν στο στάδιο σαράντα πέντε λεπτά πριν από τη σέντρα, αποδοκιμάζοντας τους παίκτες της ομάδας. Στο τέλος της προθέρμανσης, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο σχημάτισαν «pasillo» για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση και τον υποδέχθηκαν στο κέντρο του γηπέδου ο γιος του και τα δύο εγγόνια του.







Ο μόνος που παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο προπονητής της Ναντ, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, ο οποίος έδινε το τελευταίο παιχνίδι της προπονητικής του καριέρας. Εμφανώς εξοργισμένος αλλά και βαθιά απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων, επιχείρησε να αντιμετωπίσει τους ταραξίες, προτού συγκρατηθεί από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου.







Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι οργανωμένοι οπαδοί τον είχαν αποθεώσει, με τον Βόσνιο, να είναι συγκινημένος. Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε δραματικά μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας, όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ποδοσφαιριστές της Ναντ εθεάθησαν να ζητούν από τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν άμεσα το στάδιο.







Μετά από περίπου δέκα λεπτά συγκρούσεων, οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να εισέλθουν στην εξέδρα των Ultras, όμως απωθήθηκαν. Ακολούθησαν ιδιαίτερα βίαιες συμπλοκές, με καθίσματα να εκτοξεύονται προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το υπόλοιπο γήπεδο παρακολουθούσε αποσβολωμένο τις σκηνές χάους.