Νίκολιτς: Για τη νέα χρονιά θα χρειαστούμε 3-4 παίκτες που θα είναι στην 11άδα και θα μας ανεβάσουν επίπεδο

Μάρκο Νίκολιτς έκανε απολογισμό της χρονιάς στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε και για τη νέα σεζόν και τις προσθήκες που θα χρειαστούν για να γίνει καλύτερη η ΑΕΚ

«Μετά από επτά ημέρες εορτασμών δεν έχω πολλά να πω. Συγχαρητήρια σε όλους γι’ αυτό το πανάξιο πρωτάθλημα. Από την κορυφή στον κ. Ηλιόπουλο που ήταν εδώ πάντα. Στον κ. Λυσάνδρου, τον κ. Ριμπάλτα, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, όσοι ήταν δίπλα μας.Όσοι είναι στα Σπάτα και δουλεύουν νυχθημερόν. Και φυσικά τον έπαινο στους παίκτες μας και στους φιλάθλους μας. Ήταν σημαντικό να προστατεύσουμε την εντιμότητα και την περηφάνια μας. Είχαμε δυο αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που διαγωνίζονταν για τη 2η θέση, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου μετά από επτά ημέρες εορτασμών να παίξουν όπως έπαιξαν. Αυτό ακριβώς συνιστά μια επένδυση για το μέλλον. Αν κάνεις… ανοησίες αυτή τη στιγμή θα το πληρώσεις.Εκπληκτικός ο κόσμος μας. Από τις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία ήταν εκεί, μέχρι τώρα. Ισοφαρίσαμε το δεύτερο ρεκόρ αήττητων αγώνων της στην ιστορίας της. Οι παίκτες μου αρνούνται να χάσουν. Δεν είμαι 100% ικανοποιημένος. Θέλαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια γι’ αυτό το πανάξιο πρωτάθλημα».«Δεν υπάρχει μυστικό. Όλα βασίζονται στη σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα τον εορτασμών. Η επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψιν. Πρώτα απ’ όλα οι αντίπαλοί μας. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω.Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε Τσάμπιονς Λιγκ ή Γιουρόπα Λιγκ. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά. Και στην Ελλάδα. Αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, που είχαμε. Αυτή η προσέγγιση θα ανταμειφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη».«Είμαι πολύ χαρούμενος να αντιμετωπίζω τέτοιες προκλήσεις. Έχω εμπειρία από Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ. Υπάρχει γνώση. Για τα προκριματά του Τσάμπιονς Λιγκ όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δε φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν ασχολούμαστε με τις κληρώσεις. Έχω φίλο που με ενημερώνει σχετικά. Είναι τώρα ώρα για ξεκούραση. Όλα είναι έτοιμα για το καλοκαίρι. Ξέρουμε που θα γίνουν οι δυο προετοιμασίες. Τα καμπ. Όλα είναι έτοιμα. Αν πρέπει να γίνουν διορθώσεις θα γίνουν».«Το ροτέισον και η αλλαγή παικτών στο δεύτερο μισό της σεζόν περιορίστηκε κάπως. Ήταν φυσιολογικό. Ενας προπονητής θέλει να βλέπει τους παίκτες του σε διάφορες συνθήκες. Στην τελική ευθεία αποφαίζεις να εμπιστευτείς παίκτες που έχουν δείξει πράγματα σε όλες τις συνθήκες. Θα παραμείνει η ραχοκοκαλιά.Ήταν ευτυχές ότι ήμασταν υγιείς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Είχαμε τον Σαχαμπό, τον Γκεοργκίεφ, τον Καλοσκάμη. Θα χρειαστούν 3-4 παίκτες. Όχι 10. Παίκτες να μπουν στην 11άδα, να ανεβάσουν το επίπεδο της έντασης. Θα χρειαστούμε άλλον έναν εκεί, να ανεβάσει την ένταση και τον ανταγωνισμό. Έχω παίκτες να ανεβάσουν την ποιότητα παραπάνω και σας ανέφερα ένα».«Για να ειμαι ειλικρινής δεν αποτελεί προτεραιότητά μας στη συγκεκριμένη θέση. Ο Ζίνι με τον Λούκα είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει και ο Κοϊτά. Τα υπόλοιπα στο μέλλον».