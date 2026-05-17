Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Άρτα για διακίνηση ναρκωτικών
Από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ
Συνελήφθησαν στην Άρτα από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ δύο ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους, οι οποίοι στην θέα τους πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 60,62 γραμμαρίων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
