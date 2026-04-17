Ο Ολυμπιακός στην ιστορική Λεωφόρο

Τότε που οι δρόμοι άδειαζαν, που τα τρανζιστοράκια έπαιρναν φωτιά και η μπάλα ήταν ο βασιλιάς της Κυριακής. Τότε που αν δείτε στα στιγμιότυπα όποιος και να έβαζε γκολ, υπήρχαν πανηγυρισμοί απ’ όλες τις πλευρές των εξεδρών. Οι φίλαθλοι κάθονταν μαζί, έκαναν πλακίτσα, πειράζονταν, απολάμβαναν και στο τέλος έφευγαν για τα σπιτικά τους, αφού η Δευτέρα δεν μπορούσε να περιμένει, καλώντας τους στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας στο μεροκάματο. Ωραία χρόνια σίγουρα…Αυτά δεν υπάρχουν πια. Ο κόσμος δεν κάθεται μαζί, γιατί πολύ απλά δικαίωμα παρουσίας στα γήπεδα έχουν οι γηπεδούχοι. Αλλά ακόμη κι αν βρεθούν φιλοξενούμενοι θα πάνε σε μια γωνιά, με νερά σημεία γύρω τους και μπόλικη αστυνομία. Αυτό το ποδόσφαιρο «χτίσαμε» , με αυτό δυστυχώς πορευόμαστε. Όλος αυτός ο πρόλογος δεν ήταν για να μαραζώσετε, απλά για να βάλω μια έξτρα δόση ενδιαφέροντος της κυριακάτικης αναμέτρησης στην Λεωφόρο ανάμεσα στους δυο «αιώνιους». Ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει την τελευταία του ζαριά, έχοντας ήδη μάθει και το αποτέλεσμα του ΑΕΚ- ΠΑΟΚ που είναι νωρίτερα. Ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του, το διπλό το χρειάζονται και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για ψυχολογικούς.Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν πάνω στο χορτάρι μια ομάδα κακή, ένα σύνολο που σκόραρε με το σταγονόμετρο και το οποίο έκλεισε την κανονική περίοδο και άνοιξε τα play offs με τον χειρότερο τρόπο. Για να γυρίσει αυτό θέλει δουλειά, θέλει αποτέλεσμα, θέλει και συνδυασμό. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα είναι εν πρώτοις ένα καλό μαντάτο για τους «ερυθρόλευκους». Όμως, κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν να πατήσουν σε αυτά τα καλά μαντάτα και να ελπίζουν, θα πρέπει να κάνουν κάτι και οι ίδιοι. Η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι επιβεβλημένη αν θέλουν να έχουν ζωντανό στόχο μπροστά τους. Προσοχή: Ο Ολυμπιακός δεν τους έχει κερδίσει φέτος τους «πράσινους». Ισοπαλία στον πρώτο γύρο στην Αθήνα, ήττα στον δεύτερο γύρο στον Πειραιά. Επίσης, οι «πράσινοι» έχουν τα δικά τους κίνητρα.Πέρα από το πολύ απλό και προφανές, την επιθυμία δηλαδή για τρεις βαθμούς στο ντέρμπι και ηρεμία στα αποδυτήριά τους, θα φιλοξενήσουν για τελευταία φορά τον Ολυμπιακό στην ιστορική τους έδρα. Όποιος το πάρει αυτό το ματς, θα ‘χει να το λέει. Αν έρθει ισοπαλία, μάλλον θα ξενερώσουν. Ο Παναθηναϊκός γιατί πάλι δεν θα ‘χει κερδίσει σπίτι του και ο Ολυμπιακός, γιατί αν η ΑΕΚ πάρει το παιχνίδι της με τον ΠΑΟΚ θα κρατάει με το ένα χέρι της κούπα του πρωταθλητή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε τις διαθέσεις τους. Κάποιοι περιμένουν επιστροφή Αντρέ Λουίς, ενώ θεωρούν πιθανό να επιλεγεί ακόμη και ο Γιαζίτσι στο πλευρό του Ελ Κααμπί. Σε αυτό το σημείο εγώ απλά να τονίσω ότι αυτό με τον Τούρκο ο Μεντιλίμπαρ δεν το ‘χει δοκιμάσει ποτέ. Αν το κάνει, θα είναι η πρώτη φορά. Γενικά, απορίες για τις επιλογές του Βάσκου προπονητή υπάρχουν πολλές, αλλά θα απαντηθούν κανά δίωρο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.