Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν «καίγονται» παρέα…

Τώρα, δεν θα καθίσουμε να βάλουμε στην ζυγαριά ποιανού το κεφάλι πονάει πιο πολύ. Γιατί στην τελική, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, ενώ η Λεβερκούζεν έκτη. Αν πρέπει να σταθούμε στις πρόσφατες εικόνες τους, τότε ναι, μπορούμε να βρούμε κάμποσα να συζητήσουμε για την παρουσία πάνω στο χορτάρι…Οι Πειραιώτες θέλουν να συνέλθουν από τον αποκλεισμό στο κύπελλο Betsson και να ετοιμαστούν για τον πρώτο… τελικό τους στην league phase του Champions League. Γιατί ακόμη και να κερδίσουν μετά θα πρέπει να πάνε στο Άμστερνταμ και να τα βγάλουν πέρα με τον Άγιαξ. Ας πούμε όμως δυο λόγια για την γερμανική ομάδα τώρα. Πρώτα απ’ όλα, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα 4-1 από τη Στουτγκάρδη, οι «ασπιρίνες» γνώρισαν νέα απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά εκτός έδρας, χάνοντας 1-0 από τη Χοφενχάιμ. Έφαγαν ένα γκολ στο 9’ και τέλος. Έπαιξαν με τους Φλέκεν (Μπλάσβιχ 60’), Κουάνσα, Μπαντέ, Άντριχ, Αρτούρ (Μαζά 46’), Αλέξις Γκαρθία, Φερνάντες (Κοφάν 46’), Γκριμάλντο, Πόκου (Τέγια 74’, Χόφμαν 81’), Τίλμαν και Σικ. Ο Σικ πέρυσι έβαζε τα γκολ αβέρτα, φέτος δεν κάνει το ίδιο. Όμως δεν είναι και ίδια ομάδα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λεβερκούζεν παρέμεινε στους 29 βαθμούς και υποχώρησε όπως σας έγραψα στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Και αν διαβάσατε προσεκτικά την σύνθεση θα καταλάβατε ότι της… ξημέρωσε και κάτι άσχημο. Ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας αποχώρησε με πρόβλημα. Ο Ολλανδός πορτιέρε, ο Φλέκεν αντικαταστάθηκε στο 60′ από τον Γιάνις Μπλάσβιχ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και πλέον η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Όπως διαβάσατε τις παραπάνω αράδες, λογικά θα είπατε «ε δεν είναι και κανά θηρίο φέτος». Δεν διαφωνώ. Εξάλλου, η Γερμανική ομάδα κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα ,την περσινή σεζόν όπως ξέρετε, ενώ έχει και δύο Κύπελλα στα 121 χρόνια της ιστορίας της. Επίσης, έχει χάσει αρκετούς από τους παίκτες αλλά και τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, που τις έδωσαν πέρυσι τον τίτλο . Βίρτζ, Τα, Φρίμπονγκ, Κοσούνου και Αντί δεν υπάρχουν πλέον στο ρόστερ. Όμως…Υπάρχει και ένα όμως. Η Λεβερκούζεν φέτος έχει κερδίσει εκτός έδρας και την Μπενφίκα και την Σίτι και στην τελική ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να την αντιμετωπίσει ως μια ομάδα με προβλήματα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν καλοί κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πέρα από την ήττα- αποκλεισμό, ήταν η εικόνα. Η έλλειψη έντασης που σε ματς ευρωπαϊκά παίζει ύψιστο ρόλο. Ναι, ο Ολυμπιακός ειδικά στην έδρα του στις ευρωπαϊκές βραδιές έχει τον δικό του τρόπο να «φτιάχνεται», ενώ κακά τα ψέματα όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ήπειρό μας, όταν έρχεται η ώρα της διοργάνωσης με το διάσημο σεντόνι, γνωρίζουν ότι τους βλέπει όλος ο πλανήτης και παλεύουν για το καλύτερο δυνατό. Το βράδυ της Τρίτης είναι σημαντικό βαθμολογικά, αλλά στην περίπτωση του Ολυμπιακού θα δούμε και τον βαθμό αντίδρασης, μετά την είσοδο του 2026. Καίγονται παρέα τούτη την εποχή οι δυο μονομάχοι, η Λεβερκούζεν έχει κάνει καλύτερη πορεία στην League Phase αλλά δεν πείθει για την σταθερότητά της. Καλό θα ήταν να μην μπορεί και το «Καραϊσκάκης», αλλά ακόμη καλύτερο θα ήταν, να την αναγκάσει ο Ολυμπιακός παίζοντας σωστά και βάσει των προσδοκιών του προπονητή του. Για να δούμε…