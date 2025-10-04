51 χρόνια δημοκρατικής αναγέννησης και πατριωτικής προοπτικής

Κλείσιμο

Και που κράτησε την όρθια την πατρίδα στην Ευρώπη την περίοδο της κρίσης, προφυλάσσοντας από ανεξέλεγκτες καταστάσεις και αποτρέποντας τον απομονωτισμό της. Η γέννηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στην πατρίδα μας συνδεδεμένη, επομένως, με την αναγέννηση της ίδιας της Δημοκρατίας.Σήμερα, το ισχυρό ιδεολογικό πλαίσιο που της προσέδωσε ο ιδρυτής της, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι αυτό που παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Είναι το μείγμα αξιών που καθορίζει την πολιτική μας. Υπηρετώντας την ενότητα, την αλληλεγγύη, τη Δημοκρατία, την Ελευθερία των Ελλήνων. Πέρα και πάνω από τους εφήμερους διαχωρισμούς κάθε εποχής, πέρα και πάνω από παραπλανητικές ετικέτες.Αυτό, ακριβώς, το ιδεολογικό πλαίσιο που συνεχίζει να παραμένει επίκαιρο στο παρόν, γνώρισε την μεγαλύτερη αναγνώριση και δικαίωση από τους ίδιους τους πολιτικούς αντιπάλους. Επειδή και εκείνοι όταν καλούνταν να αναλάβουν τις τύχες του τόπου υιοθετούσαν και ακολουθούσαν πιστά τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι τότε κατηγορούσαν.Σήμερα, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί για την Ελλάδα την ισχυρή δύναμη ανάπτυξης, προόδου, ασφάλειας και σταθερότητας.Για την Ενωμένη Ευρώπη τον αυθεντικό εκφραστή των αρχών και των αξιών της.Για τους πολίτες, την λαϊκή παράταξη που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Επειδή στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων, μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο ενός καλά οργανωμένου σχεδίου, δημιουργεί ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο προσβάσιμο, πιο λειτουργικό και το πιο ανθρώπινο για τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά.Και, για όλους τους Έλληνες, αποτελεί την πατριωτική δύναμη ασφάλειας και σιγουριάς για το αύριο, σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον.Για όλους αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Της πατριωτικής προόδου και όχι της μίζερης στασιμότητας. Της σίγουρης προοπτικής και όχι του αβέβαιου μέλλοντος. Των δημιουργικών προτάσεων και όχι των ανεύθυνων συνθημάτων. Της ενότητας και όχι του διχασμού. Της αλήθειας και όχι του λαϊκισμού.Σήμερα, με Πρωθυπουργό τον Κυριακο Μητσοτάκη και εμπνευσμένοι από την βαριά ιστορική κληρονομιά συνεχίζουμε την σκληρή δουλεία. Με όραμα και στόχευση εργαζόμαστε για να κερδίσουμε την ισχυρή Ελλάδα των επόμενων γενεών και όχι των επόμενων, μόνο, εκλογών.*Ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι Υφυπουργός Υγείας