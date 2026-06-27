«Για πού το έβαλες αστέρι μου...»: Συγκλονίζει το «αντίο» των συζύγων της Βιοσάνας και της Μάγδας, που πέθαναν μετά τη γέννα σε Λιβαδειά και Μυτιλήνη
«Για πού το έβαλες αστέρι μου...»: Συγκλονίζει το «αντίο» των συζύγων της Βιοσάνας και της Μάγδας, που πέθαναν μετά τη γέννα σε Λιβαδειά και Μυτιλήνη
Τι δήλωσαν στο protothema.gr οι δύο σύζυγοι, για τις γυναίκες τους που έφυγαν απρόσμενα από τη ζωή λίγο μετά τη γέννηση των παιδιών τους - Οι συγκινητικές αναρτήσεις τους
Δύο άνδρες. Δύο σύζυγοι. Δύο πατέρες που, μέσα σε λίγες ημέρες, βρέθηκαν να κρατούν στην αγκαλιά τα νεογέννητα παιδιά τους, έχοντας χάσει τις γυναίκες της ζωής τους.
Στη Μυτιλήνη, ένας σύζυγος αποχαιρετά τη γυναίκα του, την αγαπημένη του Μαγδα, γιατρό του ΕΚΑΒ η οποία έφυγε από τη ζωή, τέσσερις ημέρες μετά τη γέννα, καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές.
Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, της υπόσχεται πως η αγάπη του θα είναι παντοτινή και πως το παιδί τους θα μεγαλώσει με το ήθος, τις αξίες, την ανθρωπιά και την ανιδιοτέλεια που εκείνη δίδαξε με τη ζωή της. Υπόσχεται ακόμη πως θα συνεχίσει το παράδειγμά της, υπηρετώντας τον άνθρωπο με την ίδια αφοσίωση που τη χαρακτήριζε. Και πλέον, καλείται να μεγαλώσει μόνος το βρέφος τους, κρατώντας ζωντανή την παρουσία της μέσα από κάθε στιγμή της ζωής του.
Μάλιστα, ο ίδιος είχε μιλήσει στο protothema.gr και είχε πει: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα μετά τη γέννα του μωρού. Νωρίτερα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ήμουν δίπλα της», αδύναμος να εξηγήσει το αδιανόητο σε φίλους και συγγενείς που τον ρωτούν συνεχώς για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29/06 στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοπέλου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την αγορά ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού για μονάδα του Ε.Σ.Υ., ώστε η μνήμη και η προσφορά σου να συνεχίσουν να σώζουν και να στηρίζουν ανθρώπινες ζωές».
Ο ίδιος μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε: «Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω. Είμαι πολύ χάλια, είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη, ενώ παράλληλα προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της και θα τις βρω», είπε στο protothema.gr ο απαρηγόρητος σύζυγος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία, ενώ, παράλληλα, προσπαθεί να καταλάβει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.
Στη Μυτιλήνη, ένας σύζυγος αποχαιρετά τη γυναίκα του, την αγαπημένη του Μαγδα, γιατρό του ΕΚΑΒ η οποία έφυγε από τη ζωή, τέσσερις ημέρες μετά τη γέννα, καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές.
Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, της υπόσχεται πως η αγάπη του θα είναι παντοτινή και πως το παιδί τους θα μεγαλώσει με το ήθος, τις αξίες, την ανθρωπιά και την ανιδιοτέλεια που εκείνη δίδαξε με τη ζωή της. Υπόσχεται ακόμη πως θα συνεχίσει το παράδειγμά της, υπηρετώντας τον άνθρωπο με την ίδια αφοσίωση που τη χαρακτήριζε. Και πλέον, καλείται να μεγαλώσει μόνος το βρέφος τους, κρατώντας ζωντανή την παρουσία της μέσα από κάθε στιγμή της ζωής του.
Μάλιστα, ο ίδιος είχε μιλήσει στο protothema.gr και είχε πει: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα μετά τη γέννα του μωρού. Νωρίτερα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ήμουν δίπλα της», αδύναμος να εξηγήσει το αδιανόητο σε φίλους και συγγενείς που τον ρωτούν συνεχώς για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του.
«Η αγάπη μου για σένα θα είναι παντοτινή, σου υπόσχομαι πως θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου»«Η αγάπη μου για σένα θα είναι παντοτινή. Το παιδί μας θα μεγαλώσει με το ίδιο ήθος, τις ίδιες αξίες και την ίδια αγάπη για τον συνάνθρωπο που σε χαρακτήριζαν. Σου υπόσχομαι πως θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον άνθρωπο με την ίδια αφοσίωση και ανιδιοτέλεια που υπηρέτησες κι εσύ.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29/06 στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοπέλου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την αγορά ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού για μονάδα του Ε.Σ.Υ., ώστε η μνήμη και η προσφορά σου να συνεχίσουν να σώζουν και να στηρίζουν ανθρώπινες ζωές».
«Είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη, προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της και θα τις βρω»Στη Λιβαδειά, ένας ακόμη σύζυγος συνόδευσε σήμερα στην τελευταία της κατοικία τη γυναίκα του, η οποία έχασε ξαφνικά τη ζωή της μετά τη γέννα. Πίσω έμεινε εκείνος, με ένα οκτάχρονο παιδί και ένα νεογέννητο βρέφος να τον χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο του, δίνει τη δική του υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσει να αναζητά απαντήσεις για το πώς και γιατί έφυγε τόσο απροσδόκητα η γυναίκα του.
Ο ίδιος μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε: «Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω. Είμαι πολύ χάλια, είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη, ενώ παράλληλα προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της και θα τις βρω», είπε στο protothema.gr ο απαρηγόρητος σύζυγος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία, ενώ, παράλληλα, προσπαθεί να καταλάβει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.
«Πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου, θα κάνω τα πάντα για τα δυο μας αγγελούδια»Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης Βιοσάνας. «Για που το έβαλες αστέρι μου... Μου πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου και άφησες πίσω μια σιωπή που πονάει κάθε δευτερόλεπτο. Από σήμερα θα σε αγαπώ ακόμα περισσότερο μέχρι την τελευταία μου ανάσα», τονίζει μεταξύ άλλων. «Σου δίνω μια υπόσχεση, θα κάνω τα πάντα για τα δυο μας αγγελούδια. Θα σταθώ δίπλα τους σαν πατέρας και σαν μάνα μαζί. Κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθουν πόσο πολύ τα αγαπούσες», επισημαίνει. «Θα είσαι για πάντα η γυναίκα της ζωής μου. Σ' αγαπώ σήμερα, αύριο και για πάντα», καταλήγει.
Δύο οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος. Δύο πατέρες που μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρίσκουν τη δύναμη να σταθούν όρθιοι για τα παιδιά τους και να τους γνωρίσουν ποια ήταν η μητέρα τους που τα έφερε στη ζωή.
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