«Για πού το έβαλες αστέρι μου...»: Συγκλονίζει το «αντίο» των συζύγων της Βιοσάνας και της Μάγδας, που πέθαναν μετά τη γέννα σε Λιβαδειά και Μυτιλήνη

«Πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου, θα κάνω τα πάντα για τα δυο μας αγγελούδια»

H ανάρτηση του συζύγου της Βιοσάνας

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης Βιοσάνας. «Για που το έβαλες αστέρι μου...και άφησες πίσω μια σιωπή που πονάει κάθε δευτερόλεπτο. Από σήμερα θα σε αγαπώ ακόμα περισσότερο μέχρι την τελευταία μου ανάσα», τονίζει μεταξύ άλλων. «Σου δίνω μια υπόσχεση,. Θα. Κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθουν πόσο πολύ τα αγαπούσες», επισημαίνει. «», καταλήγει.Δύο οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος. Δύο πατέρες που μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, βρίσκουν τη δύναμη να σταθούν όρθιοι για τα παιδιά τους και να τους γνωρίσουν ποια ήταν η μητέρα τους που τα έφερε στη ζωή.