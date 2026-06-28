Μεσίνα για Ομπράντοβιτς: Για εμάς τους αντιπάλους του, αυτά είναι σίγουρα άσχημα νέα

Στο περιθώριο της παρουσίας του στο 25ο προπονητικό συνέδριο «Ντούσαν Ίβκοβιτς» στο Βελιγράδι, οπου αποχώρησε πρόσφατα από την Αρμάνι Μιλάνο αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR. «Αυτά είναι» είπε ο Ιταλός τεχνικός στη διάλεξη στο προπονητικό σεμινάριο που διοργανώνεται στο Βελιγράδι.Ο Μεσίνα είναι από τους προπονητές που έχει δώσει πολλές «μάχες» (από τον πάγκο της Βίρτους, της Μπενετόν, της Ρεάλ, της ΤΣΣΚΑ και της Αρμάνι) κόντρα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους συνδέει μια φιλία πολλών ετών.«Είναι μια σπουδαία ιστορία που τελειώνει με έναν όμορφο τρόπο. Μετά από τόσα χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όπου σημείωσε απίστευτη επιτυχία, το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανώς να ολοκληρώσεις την καριέρα σου εκεί... Νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο και μια φανταστική ευκαιρία» συμπλήρωσε.Την ώρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην πρώτη γραμμή με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο κόσμος του μπάσκετ αναρωτιέται πού είναι και τι κάνει ο Έτορε Μεσίνα, ο οποίος αποσύρθηκε από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο.«Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για μένα. Αλλά είμαι διαφορετικός από τον Ζέλικο. Προσπαθώ ακόμα να αποφασίσω αν θέλω να είμαι προπονητής στον πάγκο ή αν θέλω να δουλέψω στο γραφείο, ως μέρος της διοίκησης (front office). Το σκέφτομαι», παραδέχτηκε ο Έτορε Μεσίνα.Όταν ρωτήθηκε ευθέως από τον δημοσιογράφο σε τι είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή, ο Ιταλός απάντησε με το δικό του στυλ: «Λοιπόν, αν ήξερα σε τι ήμουν πιο κοντά, θα είχα ήδη πάρει μια απόφαση!».