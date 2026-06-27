Μαρία Σολωμού: Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες, έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα
Μαρία Σολωμού: Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες, έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα
Η ηθοποιός παραδέχτηκε στον Γιώργο Λάγιο τις φαντασιώσεις της και εκείνος τη δική του μαζί της - «Σε είδα στα MAD VMA και σε φαντασιώθηκα λίγο, δεν σε πειράζει;», της είπε
Πώς έχει φαντασιωθεί σύντροφό της να πηγαίνει με άλλες και πως έχει σκεφτεί να κάνει σεξ με γυναίκα παραδέχτηκε η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου «The Love Debate» και σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων η ίδια έκανε εξομολογήθηκε κάποιες από τις φαντασιώσεις της: «Έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες», «Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα», «Μου έχει τύχει ένας άνδρας να μου προτείνει εμμέσως να πάω μαζί του με χρήματα», «Έχει τύχει και έχω δει πορνό», είπε μεταξύ άλλων.
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Μιλώντας για φαντασιώσεις, μόλις η Μαρία Σολωμού και ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος συναντήθηκε, ο Γιώργος Λάγιος σχολίασε την εμφάνιση της στα MAD VMA και δήλωσε πως τη φαντασιώθηκε εκείνη την ημέρα, ρωτώντας τη εάν αυτό την πειράζει.
Η ηθοποιός την Τετάρτη 17 Ιουνίου που πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στο Κλείστο Γήπεδο Tae Kwon Do είχε επιλέξει ένα πολύ στενό και μίνι φόρεμα, με όγκους στο σημείο της λεκάνης, το οποίο συνδύασε με ψηλά πέδιλα, ενώ άλλαξε εντελώς τα μαλλιά της, σε κοντό μήκος με κυματισμούς.
Ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος δεν δίστασε να της πει πόσο όμορφη ήταν με τον δικό του τρόπο. «Σε είδα κάπου που είχες πάει στα MAD. Σε φαντασιώθηκα λίγο, δεν σε πειράζει;», την ρώτησε, με τη Μαρία Σολωμού να γελάει και να του απαντάει αμήχανα: «Καλέ κάνει τη δουλειά σου», ενώ έπειτα πρόσθεσε: «Σου άρεσα ή με βρήκες πολύ αδύνατη, που μου έλεγαν όλοι ότι είμαι ανορεξική;»
Ο Γιώργος Λάγιος δήλωσε τότε: «Ήσουν φανταστική, ήσουν τέλεια. Και για τα γούστα μου ειδικά, ήσουν ακριβώς για εμένα. Φαντάζομαι πολύ σου έστειλαν...».
Ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος συνέχισε να συζητά με την ηθοποιό έπειτα για διάφορα θέματα που αφορούν στην προσωπική ζωή της Μαρίας Σολωμού, με την ίδια να εκμυστηρεύεται πως δεν κάνει ποτέ σεξ στο πρώτο ραντεβού και πως δεν μπορεί να κοιμηθεί με κάποιον που τον ξέρει ελάχιστα.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου «The Love Debate» και σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων η ίδια έκανε εξομολογήθηκε κάποιες από τις φαντασιώσεις της: «Έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες», «Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα», «Μου έχει τύχει ένας άνδρας να μου προτείνει εμμέσως να πάω μαζί του με χρήματα», «Έχει τύχει και έχω δει πορνό», είπε μεταξύ άλλων.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για φαντασιώσεις, μόλις η Μαρία Σολωμού και ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος συναντήθηκε, ο Γιώργος Λάγιος σχολίασε την εμφάνιση της στα MAD VMA και δήλωσε πως τη φαντασιώθηκε εκείνη την ημέρα, ρωτώντας τη εάν αυτό την πειράζει.
Η ηθοποιός την Τετάρτη 17 Ιουνίου που πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στο Κλείστο Γήπεδο Tae Kwon Do είχε επιλέξει ένα πολύ στενό και μίνι φόρεμα, με όγκους στο σημείο της λεκάνης, το οποίο συνδύασε με ψηλά πέδιλα, ενώ άλλαξε εντελώς τα μαλλιά της, σε κοντό μήκος με κυματισμούς.
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Ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος δεν δίστασε να της πει πόσο όμορφη ήταν με τον δικό του τρόπο. «Σε είδα κάπου που είχες πάει στα MAD. Σε φαντασιώθηκα λίγο, δεν σε πειράζει;», την ρώτησε, με τη Μαρία Σολωμού να γελάει και να του απαντάει αμήχανα: «Καλέ κάνει τη δουλειά σου», ενώ έπειτα πρόσθεσε: «Σου άρεσα ή με βρήκες πολύ αδύνατη, που μου έλεγαν όλοι ότι είμαι ανορεξική;»
Ο Γιώργος Λάγιος δήλωσε τότε: «Ήσουν φανταστική, ήσουν τέλεια. Και για τα γούστα μου ειδικά, ήσουν ακριβώς για εμένα. Φαντάζομαι πολύ σου έστειλαν...».
Ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος συνέχισε να συζητά με την ηθοποιό έπειτα για διάφορα θέματα που αφορούν στην προσωπική ζωή της Μαρίας Σολωμού, με την ίδια να εκμυστηρεύεται πως δεν κάνει ποτέ σεξ στο πρώτο ραντεβού και πως δεν μπορεί να κοιμηθεί με κάποιον που τον ξέρει ελάχιστα.
Όπως επισήμανε η ηθοποιός: «Δεν κάνω σεξ στο πρώτο ραντεβού. Δεν θέλω. Δεν έχει να κάνει με πουριτανισμό. Δεν μπορώ. Μπορεί να έχω επιθυμία, αλλά τη μπλοκάρω. Εμένα μου αρέσει το πριν το σεξ, το μέχρι να φτάσω στο σεξ, για να πω δεν αντέχω άλλο πρέπει να κάνω σεξ. Είναι ένα ερωτικό παιχνίδι, προσωπικό μου παιχνίδι και θέλω η επιυμία που μου δημιουργείται να πικάρει για να πέσω στο κρεβάτι με κάποιον».
Έπειτα πρόσθεσε η ίδια πως αφού βγει αρκετά ραντεβού με κάποιον και έχει προχωρήσει ερωτικά μαζί του, δεν θέλει να κοιμηθούν μαζί από την αρχή: «Δεν θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Τελειώνει η ιστορία, λέμε δύο μπούρδες ή κάνουμε ένα τσιγάρο και μετά ο ένας από τους δύο λέει να φύγει», είπε και εξήγησε πως μπορεί να κοιμηθεί δίπλα σε κάποιον γυρνώντας την πλάτη της εάν δεν την ενδιαφέρει πολύ: «Έχει να κάνει με το πόσο σε ενδιαφέρει ο άλλος», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την εξομολόγηση που έκανε σε παπά για πρώτη φορά στη ζωή της, ο οποίος της είπε πως θα κάνει στην κόλαση και την σόκαρε.
Έπειτα πρόσθεσε η ίδια πως αφού βγει αρκετά ραντεβού με κάποιον και έχει προχωρήσει ερωτικά μαζί του, δεν θέλει να κοιμηθούν μαζί από την αρχή: «Δεν θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Τελειώνει η ιστορία, λέμε δύο μπούρδες ή κάνουμε ένα τσιγάρο και μετά ο ένας από τους δύο λέει να φύγει», είπε και εξήγησε πως μπορεί να κοιμηθεί δίπλα σε κάποιον γυρνώντας την πλάτη της εάν δεν την ενδιαφέρει πολύ: «Έχει να κάνει με το πόσο σε ενδιαφέρει ο άλλος», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την εξομολόγηση που έκανε σε παπά για πρώτη φορά στη ζωή της, ο οποίος της είπε πως θα κάνει στην κόλαση και την σόκαρε.
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