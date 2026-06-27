Μαρία Σολωμού: Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες, έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα





Ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος συνέχισε να συζητά με την ηθοποιό έπειτα για διάφορα θέματα που αφορούν στην προσωπική ζωή της Μαρίας Σολωμού, με την ίδια να εκμυστηρεύεται πως δεν κάνει ποτέ σεξ στο πρώτο ραντεβού και πως δεν μπορεί να κοιμηθεί με κάποιον που τον ξέρει ελάχιστα.









Έπειτα πρόσθεσε η ίδια πως αφού βγει αρκετά ραντεβού με κάποιον και έχει προχωρήσει ερωτικά μαζί του, δεν θέλει να κοιμηθούν μαζί από την αρχή: «Δεν θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Τελειώνει η ιστορία, λέμε δύο μπούρδες ή κάνουμε ένα τσιγάρο και μετά ο ένας από τους δύο λέει να φύγει», είπε και εξήγησε πως μπορεί να κοιμηθεί δίπλα σε κάποιον γυρνώντας την πλάτη της εάν δεν την ενδιαφέρει πολύ: «Έχει να κάνει με το πόσο σε ενδιαφέρει ο άλλος», ανέφερε.







Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την εξομολόγηση που έκανε σε παπά για πρώτη φορά στη ζωή της, ο οποίος της είπε πως θα κάνει στην κόλαση και την σόκαρε.



Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού μίλησε για την εξομολόγηση που έκανε σε παπά για πρώτη φορά στη ζωή της, ο οποίος της είπε πως θα κάνει στην κόλαση και την σόκαρε. Έπειτα πρόσθεσε η ίδια πως αφού βγει αρκετά ραντεβού με κάποιον και έχει προχωρήσει ερωτικά μαζί του, δεν θέλει να κοιμηθούν μαζί από την αρχή: «Δεν θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Τελειώνει η ιστορία, λέμε δύο μπούρδες ή κάνουμε ένα τσιγάρο και μετά ο ένας από τους δύο λέει να φύγει», είπε και εξήγησε πως μπορεί να κοιμηθεί δίπλα σε κάποιον γυρνώντας την πλάτη της εάν δεν την ενδιαφέρει πολύ: «Έχει να κάνει με το πόσο σε ενδιαφέρει ο άλλος», ανέφερε.

Όπως επισήμανε η ηθοποιός: «Δεν κάνω σεξ στο πρώτο ραντεβού. Δεν θέλω. Δεν έχει να κάνει με πουριτανισμό. Δεν μπορώ. Μπορεί να έχω επιθυμία, αλλά τη μπλοκάρω. Εμένα μου αρέσει το πριν το σεξ, το μέχρι να φτάσω στο σεξ, για να πω δεν αντέχω άλλο πρέπει να κάνω σεξ. Είναι ένα ερωτικό παιχνίδι, προσωπικό μου παιχνίδι και θέλω η επιυμία που μου δημιουργείται να πικάρει για να πέσω στο κρεβάτι με κάποιον».