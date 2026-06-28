Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Βαρυμπόμπη

Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, εθελοντές, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την ανατροπή οχήματος που στη συνέχεια πήρε φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Η ανατροπή του οχήματος έγινε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος της οδού Γυμναστηρίου. Στη συνέχεια στο όχημα προκλήθηκε φωτιά με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται στο όχημα .

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Τελικά ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο είχε γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας.
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

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