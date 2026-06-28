Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την ανατροπή οχήματος που στη συνέχεια πήρε φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.Η ανατροπή του οχήματος έγινε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος της οδού Γυμναστηρίου. Στη συνέχεια στο όχημα προκλήθηκε φωτιάΣτο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.Τελικά ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.Στο σημείο είχε γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας.