Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά
Βαρυμπόμπη: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανατράπηκε και πήρε φωτιά
Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, εθελοντές, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την ανατροπή οχήματος που στη συνέχεια πήρε φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.
Η ανατροπή του οχήματος έγινε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος της οδού Γυμναστηρίου. Στη συνέχεια στο όχημα προκλήθηκε φωτιά με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται στο όχημα .
Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Τελικά ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.
Στο σημείο είχε γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας.
Η ανατροπή του οχήματος έγινε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος της οδού Γυμναστηρίου. Στη συνέχεια στο όχημα προκλήθηκε φωτιά με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται στο όχημα .
Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Τελικά ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.
Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
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