Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση
Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια
Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.
Algo foi atingido em Kiev por um míssil Iskander-M. Ao atingi-lo, outros três mísseis Iskander que seguiam para este mesmo alvo foram interceptados pelos Patriots da capital. pic.twitter.com/8KLmwgUA1r— Cebolinha (@Cebolinha1001) June 27, 2026
Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.
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