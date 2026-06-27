Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: Αφού ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν τόσο κακοποιητικός γιατί του ζητούσε επίμονα να με χωρίσει για να την παντρευτεί;
Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: Αφού ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν τόσο κακοποιητικός γιατί του ζητούσε επίμονα να με χωρίσει για να την παντρευτεί;
Η τραγουδίστρια μίλησε για τις καταγγελίες που είχε κάνει η Αγγελική Ηλιάδη εναντίον του επιχειρηματία τον Μάρτιο
Γιατί η Αγγελική Ηλιάδη ζητούσε τόσο επίμονα από τον Μπάμπη Λαζαρίδη να χωρίσει με την Πόπη Μαλλιωτάκη και να παντρευτεί την ίδια, ενώ ήταν τόσο κακοποιητικός, δεν έχει έχει καταλάβει η τελευταία.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρθηκε στις καταγγελίες της Αγγελικής Ηλιάδη εναντίον του πρώην συζύγου της, για την ψυχική και σωματική της κακοποίηση τα πέντε χρόνια της σχέσης τους και επισήμανε πως την έχει στενοχωρήσει το θέμα αυτό περισσότερο για τον γιο της που στιγματίζεται.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και με έχουν στεναχωρήσει όλα αυτά, γιατί υπάρχουν από πίσω παιδιά που στιγματίζονται, όταν ακούν άσχημα πράγματα για τον μπαμπά τους ή για τη μητέρα τους. Εγώ όλο αυτό δεν το έχω περάσει, αυτό που περιέγραψε… Αφού ήταν τόσο κακοποιητικός γιατί του ζητούσε επίμονα να πάρει διαζύγιο από εμένα και να την παντρευτεί; Αυτό δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα. Όταν ένας άνθρωπος σε κακοποιεί σωματικά και ψυχικά, δεν παρακαλάς να πάρει διαζύγιο από την πρώην του για να παντρευτεί εσένα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για μία συνάντηση που είχε με την Αγγελική Ηλιάδη πριν από κάποια χρόνια: «Έχω πάει να την δω, δεν το αρνούμαι. Είχαμε μιλήσει, είχαμε πάει στο καμαρίνι και είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα ξαναβρισκόμασταν. Μέχρι εκεί», ανέφερε και εξήγησε πως δεν είχε κακή σχέση μαζί της και ακόμα υποστηρίζει πως δεν έχουν να χωρίσουν κάτι: «Και τώρα δεν έχω κάτι να μοιράσω μαζί της, αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπάρχουν και παιδιά πίσω μας, σκεφτόμαστε και λίγο τα παιδιά και όχι μόνο τους εαυτούς μας», τόνισε.
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αποκαλύψει την κακοποίησή της σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast Unblock τον Μάρτιο. Σε απόσπασμά της προβλήθηκε στην εκπομπή «Real View», η ίδια εξομολογήθηκε πως επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και πλέον ο γιος της γνωρίζει την αλήθεια, ήθελε να μιλήσει για όλα όσα έχει περάσει.
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε καταλήξει ένα «άβουλο πλάσμα» στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης προσπαθούσε να σκέφτεται μόνο τα καλά που είχαν ζήσει: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ διότι λόγω των απειλών που δεχόταν για το παιδί και την οικογένειά της, δεν μπορούσε να το τολμήσει: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρθηκε στις καταγγελίες της Αγγελικής Ηλιάδη εναντίον του πρώην συζύγου της, για την ψυχική και σωματική της κακοποίηση τα πέντε χρόνια της σχέσης τους και επισήμανε πως την έχει στενοχωρήσει το θέμα αυτό περισσότερο για τον γιο της που στιγματίζεται.
Η Πόπη Μαλλιωτάκη είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και με έχουν στεναχωρήσει όλα αυτά, γιατί υπάρχουν από πίσω παιδιά που στιγματίζονται, όταν ακούν άσχημα πράγματα για τον μπαμπά τους ή για τη μητέρα τους. Εγώ όλο αυτό δεν το έχω περάσει, αυτό που περιέγραψε… Αφού ήταν τόσο κακοποιητικός γιατί του ζητούσε επίμονα να πάρει διαζύγιο από εμένα και να την παντρευτεί; Αυτό δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα. Όταν ένας άνθρωπος σε κακοποιεί σωματικά και ψυχικά, δεν παρακαλάς να πάρει διαζύγιο από την πρώην του για να παντρευτεί εσένα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για μία συνάντηση που είχε με την Αγγελική Ηλιάδη πριν από κάποια χρόνια: «Έχω πάει να την δω, δεν το αρνούμαι. Είχαμε μιλήσει, είχαμε πάει στο καμαρίνι και είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα ξαναβρισκόμασταν. Μέχρι εκεί», ανέφερε και εξήγησε πως δεν είχε κακή σχέση μαζί της και ακόμα υποστηρίζει πως δεν έχουν να χωρίσουν κάτι: «Και τώρα δεν έχω κάτι να μοιράσω μαζί της, αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπάρχουν και παιδιά πίσω μας, σκεφτόμαστε και λίγο τα παιδιά και όχι μόνο τους εαυτούς μας», τόνισε.
«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»
Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αποκαλύψει την κακοποίησή της σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast Unblock τον Μάρτιο. Σε απόσπασμά της προβλήθηκε στην εκπομπή «Real View», η ίδια εξομολογήθηκε πως επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και πλέον ο γιος της γνωρίζει την αλήθεια, ήθελε να μιλήσει για όλα όσα έχει περάσει.
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε καταλήξει ένα «άβουλο πλάσμα» στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.
Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης προσπαθούσε να σκέφτεται μόνο τα καλά που είχαν ζήσει: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ διότι λόγω των απειλών που δεχόταν για το παιδί και την οικογένειά της, δεν μπορούσε να το τολμήσει: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.
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