Η Μαρία Σάκκαρη μιλά για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε ένα... μικρό γάμο με 500 - 600 καλεσμένους
Η Μαρία Σάκκαρη μιλά για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε ένα... μικρό γάμο με 500 - 600 καλεσμένους
«Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του»
Η Μαρία Σάκκαρη μιλά σε μια πιο προσωπική συνέντευξη με την Άγια Τομλιάνοβιτς για το Tennis Channel, ανοίγοντας την καρδιά της τόσο για τη ζωή της εντός όσο και εκτός γηπέδων.
Οι δύο τενίστριες, που είναι και πολύ καλές φίλες, συζητούν σε χαλαρό κλίμα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να προχωρά σε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον επερχόμενο γάμο τους μέσα στο 2027.
Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απαντά: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».
Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο της και στα σχέδιά τους, λέει: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε ένα “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».
Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενη και δείχνει στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.
Δείτε όλη τη συνέντευξη της Μαρίας Σάκκαρη
Οι δύο τενίστριες, που είναι και πολύ καλές φίλες, συζητούν σε χαλαρό κλίμα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να προχωρά σε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον επερχόμενο γάμο τους μέσα στο 2027.
Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απαντά: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».
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Αναφερόμενη στον επερχόμενο γάμο της και στα σχέδιά τους, λέει: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε ένα “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».
Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενη και δείχνει στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.
Δείτε όλη τη συνέντευξη της Μαρίας Σάκκαρη
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