Η Μαρία Σάκκαρη μιλά για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε ένα... μικρό γάμο με 500 - 600 καλεσμένους

«Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του»