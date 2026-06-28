Ο Τραμπ επέλεξε τον πρώην αστυνομικό Λανς Σρόγερ για νέο επικεφαλής της ICE

Πρόκειται να διαδεχθεί τον Τοντ Λάιονς, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο, λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνση της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ