Το δικαίωμα του Ντέλια, η υποχρέωση των άλλων…

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι αντικειμενικά ο πιο σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής που εξακολουθεί να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ο παίκτης που όπως έλεγαν και παλιότερα… «κόβεις εισιτήριο να πας να τον δεις σε όποιο γήπεδο και αν παίζει, όποιας ομάδας κι αν είσαι οπαδός». Έχει και κάτι ακόμη που τον αναδεικνύει ως τον πιο ξεχωριστό Έλληνα ποδοσφαιριστή: Λατρεύεται από τους πιτσιρικάδες σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είναι το πρότυπο και ας μην το ξεχνάμε αυτό σε κάθε αναφορά που κάνουμε για τον Κωνσταντέλια. Ειδικά αυτό το τελευταίο είναι σπάνιο ως φαινόμενο στη χώρα, δεν είναι τυχαίο και δεν επιβάλλεται από κανέναν! Το κέρδισε μόνος του με τις ικανότητές του, αλλά ΚΑΙ με τον χαρακτήρα του. Τη νοοτροπία του μέσα στο γήπεδο. Ένα παιδί που ΛΑΤΡΕΥΕΙ να παίζει μπάλα και το βγάζει κάθε ώρα και στιγμή. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά…Με αφορμή την απόφασή του να διακόψει από την Εθνική ομάδα, ας καταγράψουμε δύο-τρεις αντικειμενικές παρατηρήσεις:- Είναι ξεκάθαρα μία αρνητική και πολύ στενάχωρη απόφαση για όλους και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.- Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Κωνσταντέλια να αποφασίσει αν θα παίξει στην Εθνική ή όχι. Αυτή την περίοδο υποστηρίζει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.- Είναι πολύ μεγάλη η υποχρέωση των ανθρώπων που απαρτίζουν την Εθνική να μάθουν από όπου μπορούν τους λόγους που ο πιο ξεχωριστός Έλληνας ποδοσφαιριστής που λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο, δεν νιώθει την ανάγκη να το κάνει στην Εθνική ομάδα τι συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά αφήνει βέβαια ανοικτό το παράθυρο για το μέλλον...Κατά την εκτίμησή μου όλοι όσοι συμμετέχουν στην Εθνική ομάδα, θα πρέπει να ψάξουν σε βάθος τους λόγους που ο ενθουσιασμός της αρχικής προσπάθειας και της προσδοκίας που δημιουργήθηκε από τη νέα φουρνιά εξαιρετικών παικτών, έχει μετριαστεί τόσο πολύ μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ας μην μείνουν μόνο στο σοκ του Κωνσταντέλια όμως γιατί η επίλυση κάθε προβλήματος χρειάζεται και βαθύτερη ανάλυση αναφορικά με τους λόγους που το δημιούργησαν.Και το μεγαλύτερό μας πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ότι φέτος το καλοκαίρι 48 χώρες χαίρονται και συμμετέχουν στο μουντιάλ το οποίο εμείς με τόσους παικταράδες βλέπουμε από την τηλεόραση…