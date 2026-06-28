Απειλές Τραμπ μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, μια μέρα μπορεί να τους καταστρέψουμε
Απειλές Τραμπ μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, μια μέρα μπορεί να τους καταστρέψουμε
Οι Ιρανοί «μπορεί να μην πάρουν ποτέ το μάθημά τους» γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ευθείες κατηγορίες κατά του Ιράν, αλλά περισσότερο απειλές, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει καταρχάς ότι η επίθεση σε στόχους των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έγινε γιατί η Τεχεράνη παραβίασε ξανά την εκεχειρία.
Προχωρά στη συνέχεια και σε απειλές, λέγοντας ότι «μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:
«Αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις χτύπησαν θέσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones του Ιράν, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, λόγω παραβίασης της Συμφωνίας Εκεχειρίας, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! Είναι πολύ πιθανό να μην μάθουν ποτέ!
Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον! Πρόεδρος Τραμπ».
Νωρίτερα σήμερα, μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει καταρχάς ότι η επίθεση σε στόχους των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έγινε γιατί η Τεχεράνη παραβίασε ξανά την εκεχειρία.
Προχωρά στη συνέχεια και σε απειλές, λέγοντας ότι «μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:
«Αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις χτύπησαν θέσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones του Ιράν, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, λόγω παραβίασης της Συμφωνίας Εκεχειρίας, ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! Είναι πολύ πιθανό να μην μάθουν ποτέ!
Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον! Πρόεδρος Τραμπ».
Νωρίτερα σήμερα, μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.
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