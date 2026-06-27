Δημοσκόπηση GPO: Ανεβαίνει στο 29,4% η ΝΔ, ενισχύεται και η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πέφτει κι άλλο το ΠΑΣΟΚ, εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην πανελλαδική έρευνα που δημοσιεύεται στα Παραπολιτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με ποσοστό 33% - Δεύτερος ο Τσίπρας με 24,9%, τρίτη η Καρυστιανού με 15,5%, τέταρτος ο Ανδρουλάκης