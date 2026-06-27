Δημοσκόπηση GPO: Ανεβαίνει στο 29,4% η ΝΔ, ενισχύεται και η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πέφτει κι άλλο το ΠΑΣΟΚ, εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκόπηση GPO: Ανεβαίνει στο 29,4% η ΝΔ, ενισχύεται και η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πέφτει κι άλλο το ΠΑΣΟΚ, εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ
Στην πανελλαδική έρευνα που δημοσιεύεται στα Παραπολιτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με ποσοστό 33% - Δεύτερος ο Τσίπρας με 24,9%, τρίτη η Καρυστιανού με 15,5%, τέταρτος ο Ανδρουλάκης
Βελτιωμένα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με το κυβερνών κόμμα να ανεβαίνει στην εκτίμηση ψήφου και να φτάνει το 29,4%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Στην έρευνα, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά», ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.
Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες, ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας. Παράλληλα, η πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη.
ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)
ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)
ΚΚΕ: 9% (8,6%)
«Νίκη»: 1,1% (1,6%)
Στην έρευνα, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά», ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, ενώ έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.
Κέρδη εμφανίζει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση και ενισχύεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες, ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά και να διεκδικεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58,4% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής, ενώ το 38,9% δηλώνει ότι προτιμά τη διατήρηση της σταθερότητας. Παράλληλα, η πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμένη απήχηση στην κοινή γνώμη.
Η εκτίμηση ψήφου
ΝΔ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
ΕΛ.Α.Σ.: 16,3% (15,1%)
ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)
ΚΚΕ: 9% (8,6%)
«Νίκη»: 1,1% (1,6%)
«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)
Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)
Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)
ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
Άλλο: 4,7% (3,4%)
ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)
ΚΚΕ: 8% (7,5%)
«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)
Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)
Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)
ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)
«Νίκη»: 1% (1,4%)
Άλλο: 4,1% (2,9%)
Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)
Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)
Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)
ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
Άλλο: 4,7% (3,4%)
Η πρόθεση ψήφουΝΔ: 26% (Ιούν. 25%)
ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)
ΚΚΕ: 8% (7,5%)
«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)
Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)
Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)
ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)
«Νίκη»: 1% (1,4%)
Άλλο: 4,1% (2,9%)
Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)
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