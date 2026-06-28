Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε στις βαυαρικές Άλπεις
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε στις βαυαρικές Άλπεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος ήταν έμπειρος ορειβάτης - Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται

Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε στις βαυαρικές Άλπεις
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Ένας αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε χθες Σάββατο στις βαυαρικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Ο 59χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος στο όρος Χόερ Γκελ όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Τον νεκρό παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν έμπειρος ορειβάτης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
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