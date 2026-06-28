Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε στις βαυαρικές Άλπεις
Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε στις βαυαρικές Άλπεις
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος ήταν έμπειρος ορειβάτης - Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται
Ένας αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε χθες Σάββατο στις βαυαρικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.
Ο 59χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος στο όρος Χόερ Γκελ όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατο του.
Τον νεκρό παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν έμπειρος ορειβάτης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
Ο 59χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος στο όρος Χόερ Γκελ όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Άλλοι ορειβάτες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατο του.
Τον νεκρό παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν έμπειρος ορειβάτης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα