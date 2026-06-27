«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;» το εκλογικό δίλημμα Τσίπρα - Μήνυμα για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες

Το αξιακό τρίπτυχο

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Χωρίς κρατική επιχορήγηση το κόμμα

Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος.Προτάσσοντας μια «νέα ηθική στην πολιτική», ο κ. Τσίπρας παρουσίασε 5 άμεσες παρεμβάσεις, προανήγγειλε ένα Εθνικό Ταμειο Σύγκλισης και έστειλε αυστηρό μήνυμα στις τράπεζες, ως προς τον αναβαλλόμενο φόρο, προειδοποιώντας διαφορετικά για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.Αντιπαραβάλλοντας ένα νέο σύστημα αναδιανομής απέναντι στη διαφθορά ως «σύστημα» και παράγοντα «κοινωνικής αδικίας», ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως ιδεολογική προμετωπίδα της ΕΛ.Α.Σ το τρίπτυχο «Ηθική Επανάσταση- Νέος Πατριωτισμός- Νέα Μεταπολίτευση» και «ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς. Να θυμηθούμε ότι Δημοκρατία σημαίνει το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον», πρόσθεσε.Στον αντίποδα, «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος» υποστήριξε, λέγοντας πως «σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα. Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι μια κραυγή αγωνίας».«Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής.Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή».«Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ αναφερόμενος στην παρούσα πολιτική κατάσταση, «η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς. Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει», πρόσθεσε. Για τους λόγους αυτούς, «ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική.Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής» απάντησε εμμέσως και προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, σχολιάζοντας την ανταπόκριση των πολιτικών απέναντι στο νέο του πολιτικό βήμα.Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «πριν τις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.Ότι η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε.Ότι η ελπίδα έχει χαθεί. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, όμως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα».»Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών.Άλλαξε τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα.Αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής», συνέχισε.Ο ίδιος τοποθέτησε ως το «μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα» το ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ενώ με ρεαλιστική διάθεση «δεν έχουμε αυταπάτες.Ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή. Ένα κόμμα όμως, δεν χτίζεται μόνο με ενθουσιασμό. Χτίζεται με οργάνωση. Με σχέδιο.Με συμμετοχή», ξεκαθάρισε.Ως προς την ΕΛ.Α.Σ και τη λειτουργία της, «θελουμε ένα κόμμα που να μπορεί να παράγει πολιτική.Να ακούει την κοινωνία. Να επεξεργάζεται λύσεις» ισχυρίστηκε και προανήγγειλε πως «δεν θέλουμε να αντιγράψουμε τα κομματικά μοντέλα του παρελθόντος.Γι' αυτό οικοδομούμε ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα. Που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής». Συγκεκριμένα, «τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Θα έχουν αποφασιστικό ρόλο. Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας. Θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις. Σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις. Σε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με την ηγεσία», κατά τον Αλέξη Τσίπρα.Στο πλαίσιο αυτό, «πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση .Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι «το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς».