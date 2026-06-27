«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;» το εκλογικό δίλημμα Τσίπρα - Μήνυμα για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες
«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;» το εκλογικό δίλημμα Τσίπρα - Μήνυμα για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες
«Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 2035 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους» είπε προς τους τραπεζίτες από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ
Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από πλευράς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ τους προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
Προτάσσοντας μια «νέα ηθική στην πολιτική», ο κ. Τσίπρας παρουσίασε 5 άμεσες παρεμβάσεις, προανήγγειλε ένα Εθνικό Ταμειο Σύγκλισης και έστειλε αυστηρό μήνυμα στις τράπεζες, ως προς τον αναβαλλόμενο φόρο, προειδοποιώντας διαφορετικά για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.
Στον αντίποδα, «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος» υποστήριξε, λέγοντας πως «σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα. Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι μια κραυγή αγωνίας».
«Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής.
Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή».
«Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ αναφερόμενος στην παρούσα πολιτική κατάσταση, «η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς. Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει», πρόσθεσε. Για τους λόγους αυτούς, «ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική.Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής» απάντησε εμμέσως και προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, σχολιάζοντας την ανταπόκριση των πολιτικών απέναντι στο νέο του πολιτικό βήμα.
Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «πριν τις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.Ότι η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε.Ότι η ελπίδα έχει χαθεί. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, όμως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα».»Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών.Άλλαξε τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα.Αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής», συνέχισε.
Ο ίδιος τοποθέτησε ως το «μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα» το ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ενώ με ρεαλιστική διάθεση «δεν έχουμε αυταπάτες.
Ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή. Ένα κόμμα όμως, δεν χτίζεται μόνο με ενθουσιασμό. Χτίζεται με οργάνωση. Με σχέδιο.Με συμμετοχή», ξεκαθάρισε.
Στο πλαίσιο αυτό, «πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση .Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι «το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς».
Προτάσσοντας μια «νέα ηθική στην πολιτική», ο κ. Τσίπρας παρουσίασε 5 άμεσες παρεμβάσεις, προανήγγειλε ένα Εθνικό Ταμειο Σύγκλισης και έστειλε αυστηρό μήνυμα στις τράπεζες, ως προς τον αναβαλλόμενο φόρο, προειδοποιώντας διαφορετικά για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.
Το αξιακό τρίπτυχοΑντιπαραβάλλοντας ένα νέο σύστημα αναδιανομής απέναντι στη διαφθορά ως «σύστημα» και παράγοντα «κοινωνικής αδικίας», ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως ιδεολογική προμετωπίδα της ΕΛ.Α.Σ το τρίπτυχο «Ηθική Επανάσταση- Νέος Πατριωτισμός- Νέα Μεταπολίτευση» και «ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς. Να θυμηθούμε ότι Δημοκρατία σημαίνει το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον», πρόσθεσε.
Στον αντίποδα, «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος» υποστήριξε, λέγοντας πως «σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα. Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι μια κραυγή αγωνίας».
«Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής.
Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή».
«Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ αναφερόμενος στην παρούσα πολιτική κατάσταση, «η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς. Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει», πρόσθεσε. Για τους λόγους αυτούς, «ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική.Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής» απάντησε εμμέσως και προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, σχολιάζοντας την ανταπόκριση των πολιτικών απέναντι στο νέο του πολιτικό βήμα.
Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «πριν τις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.Ότι η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε.Ότι η ελπίδα έχει χαθεί. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, όμως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα».»Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών.Άλλαξε τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα.Αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής», συνέχισε.
Ο ίδιος τοποθέτησε ως το «μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα» το ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ενώ με ρεαλιστική διάθεση «δεν έχουμε αυταπάτες.
Ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή. Ένα κόμμα όμως, δεν χτίζεται μόνο με ενθουσιασμό. Χτίζεται με οργάνωση. Με σχέδιο.Με συμμετοχή», ξεκαθάρισε.
Χωρίς κρατική επιχορήγηση το κόμμαΩς προς την ΕΛ.Α.Σ και τη λειτουργία της, «θελουμε ένα κόμμα που να μπορεί να παράγει πολιτική.Να ακούει την κοινωνία. Να επεξεργάζεται λύσεις» ισχυρίστηκε και προανήγγειλε πως «δεν θέλουμε να αντιγράψουμε τα κομματικά μοντέλα του παρελθόντος.Γι' αυτό οικοδομούμε ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα. Που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής». Συγκεκριμένα, «τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Θα έχουν αποφασιστικό ρόλο. Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας. Θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις. Σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις. Σε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με την ηγεσία», κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
Στο πλαίσιο αυτό, «πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση .Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι «το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς».
5 άμεσες παρεμβάσειςΜιλώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τελευταίο διάστημα για την ανάγκη «παραγωγής πλούτου» στη χώρα και την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει τη «δική της παραγωγική δυναμική», ο κ. Τσίπρας πρότεινε «πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών».
Οι 5 παρεμβάσεις:
1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους
Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.
2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού
3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων)
Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους
4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής
Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια
5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία
Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα «οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πέντε μέτρα δεν αρκούν. Και επειδή δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο. Δεν μπορεί να μοιράσει αυτά που δεν δημιουργεί», όπως ανέφερε, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Εθνικό Ταμείο ΣύγκλισηςΣτην κατεύθυνση αυτή, «μελετήσαμε, σχεδιάσαμε και προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης.Ενός νέου εθνικού εργαλείου ανάπτυξης. Με σταθερό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες» εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «θελουμε μια εθνική στρατηγική που θα υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους». «Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι το μέσο για μια πιο δίκαιη κοινωνία.Για αυτό εμείς δεν μιλάμε απλά για ανάπτυξη.
Μιλάμε για Δίκαιη ανάπτυξη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσο μεγαλώνει η οικονομία.Μας ενδιαφέρει ποιος ωφελείται από αυτήν. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τον πλούτο που παράγει», όπως είπε.
«Δεν μπορεί η μισθωτή εργασία και η μεσαία τάξη να πληρώνει συνεχώς περισσότερα. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να φορολογείται στην πηγή, ενώ άλλοι βρίσκουν πάντα τρόπο να διαφεύγουν. Δεν μπορεί ο μικρός επαγγελματίας να αισθάνεται ότι σηκώνει μόνος του το βάρος της χώρας» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη. Όχι περισσότερους φόρους. Πιο δίκαιους φόρους».
«Δεν μπορεί το 99% να χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1%. Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που κατέχει το 30% του πλούτου στη χώρα μας. Το 1% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων που έχουν πάνω από το 80% της επιχειρηματικής κερδοφορίας στη χώρα μας», όπως είπε. Άκουσα σήμερα ένα επιφανές στέλεχος της ΝΔ να λέει τι λένε αυτοί που βγήκαν στα κανάλια και πως οι βουλευτές διπλασίασαν τα έσοδα τους από τα μερίσματα.
Έκτακτη εισφορά στις ΤράπεζεςΠαράλληλα, ο κ. Τσίπρας έστειλε καθαρό μήνυμα στις τράπεζες, περιγράφοντας πως υπάρχει μια «μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και επιτρέψτε δυο λόγια μόνο. Είναι οι τράπεζες». «Και σήμερα που είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, περιγράφοντας πως «οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους. Όταν ο μέσο όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%. Εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων».
Την ίδια στιγμή, «το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2, 8 δις κέρδη στους μετόχους. Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντι για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε», όπως είναι.
Το εκλογικό δίλημμα
Ως προς τις επόμενες εθνικές κάλπες, «για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια, το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει. Το πραγματικό διακύβευμα είναι σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας πως «το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη σημερινή κατάσταση. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο».
«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα.
Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός», κατέληξε.
Χατζηγιαννάκης: Να φτιάξουμε μαζί την ομάδα της ΕΛ.Α.Σ σε κάθε γωνιά της ΕλλάδαςΤους οργανωτικούς στόχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το επόμενο χρονικό διάστημα έθεσε στην ομιλία του ο Γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης στην 1η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου.
Όπως είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, «ξεκινάμε λοιπόν τη δημιουργία των δομών της παράταξής μας. Με περισσότερη δουλειά. Με λιγότερα λάθη», προσθέτοντας πως «από τη ερχόμενη Δευτέρα, και η πλατφόρμα μας, το ψηφιακό εργαλείο της ΕΛΑΣ, θα ανοίξει και εκείνο τα πανιά του και θα συμπεριλάβει νέες λειτουργίες».
Παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, αλλά και την νέα αρχιτεκτονική του, ο Γραμματεας της ΕΛ.Α.Σ ανέφερε πως στην κορυφή θα υπάρχουν τρία όργανα.
«Το Εθνικό Συμβούλιο. Το ανώτατο όργανο του κόμματος. Όλες και όλοι εσείς οι 400 που βρισκόμαστε σήμερα εδώ», η Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή το όργανο όπου συναντιούνται όλες οι λειτουργίες του κόμματος. Την αποτελούν οι τομεάρχες, τα μέλη του οργανωτικού, τα μέλη του Κεντρικού Συντονιστικού, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος, αλλά και το Κεντρικό Συντονιστικό. Το επιχειρησιακό κέντρο, που κρατά μέρα-με-τη-μέρα τη δουλειά σε κίνηση, όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Στην ΕΛ.Α.Σ και ο Πέτρος ΚόκκαληςΠαρών στη συνεδρίαση και ο Πέτρος Κόκκαλης ο οποίος εντάσσεται στο νέο κόμμα, λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του από το σχήμα «Κόσμος».
«Ιδρυτικό Συνέδριο»Περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες, ανάμεσα στους οποίους οι Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ, όσοι συνυπέγραψαν την ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και στελέχη του νέου κόμματος δίνουν το παρών, σε μια διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αφού ενέχει την σημασία άτυπου «ιδρυτικού συνεδρίου» του κόμματος.
Για το λόγο αυτό, το Προεδρείο του Εθνικού Συμβουλίου αναμένεται να αφήσει τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι αργά σήμερα, αφού (όπως διαφάνηκε και από τη χθεσινή συνεδρίαση της «σκιώδους κυβέρνησης» Τσίπρα) τίθεται και θέμα διαπροσωπικής γνωριμίας για όσους μετέχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Σημειωτέον ότι με την σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος αναμένεται και η συγκρότηση Πολιτικής Επιτροπής, δίνοντας -ένα μήνα μετά την ίδρυση της- στην ΕΛ.Α.Σ οργανωτική σάρκα και οστά.
Σε μια τέτοια προοπτική, τα πρόσωπα που θα μετέχουν στα νέα κομματικά όργανα της ΕΛ.Α.Σ θα είναι στην πλειοψηφία τους νέα για το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, με διάθεση για κοινωνική προσφορά και χωρίς προαπαιτούμενο την κομματική τους ταυτότητα.
Ιδεολογική σκεύη, όμως, και μαζί κλειστοί συμβολισμοί στην οργανωτική ανασυγκρότηση της Συμπαράταξης υπάρχουν, αφού ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε χθες - καθόλου τυχαία- διπλα στους Τομεάρχες Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών, Μαρία Λεπενιώτη, Ιωάννα Λαλιώτου και Φραγκίσκο Κουτεντάκη αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας με τη… γειτνίαση τους στο τραπέζι της συνεδρίασης τις πολιτικές προτεραιότητες.
«Μαθήματα πολιτικής»Κι αν ο Αλέξης Τσίπρας διακήρυξε και χθες την ανάγκη για «αλλαγή πολιτικης», υποστηρίζοντας πως ο «ιστορικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη κλείνει», εντούτοις για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο βασισμένο στα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ, αυτό θα πρέπει να οικοδομηθεί με «λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο», όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μεταφέροντας τεχνογνωσία στα μέλη του άτυπου «υπουργικού συμβουλίου» του, ο κ. Τσίπρας τους παρότρυνε «να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία», όπως είπε.
«Έχουμε με δυο λόγια απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, που ενδιαφέρεται πρωτίστως όχι για την σταθερότητα της χώρας, αλλά για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και της νομής των δημόσιων ταμείων και αγαθών». Για το λόγο αυτό, «οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
Ως προς τις αξίες που προέταξε ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτές είναι «η εντιμότητα, η αφοσίωση στην πατρίδα, η σεμνότητα, η συλλογικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίμονη δουλειά και μελέτη. Θα τα καταφέρουμε να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις αρχές μας, αλλά κυρίως χρήσιμοι για το λαό μας».
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