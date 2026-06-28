Μουντιάλ 2026: «Τελειώνει» ο Μπιέλσα, σφοδρές αντιδράσεις

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Ο αποκλεισμός της Ουρουγουάης από το Μουντιάλ προκάλεσε έντονο κύμα αντιδράσεων στη χώρα, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα να βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής και να θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.Η απογοήτευση είναι διάχυτη στην Ουρουγουάη, με τα ΜΜΕ να εξαπολύουν δριμεία επίθεση μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ. Η εφημερίδα «El País», μέσω του αθλητικού της ενθέτου «Ovación», κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που κάνει λόγο για «εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια», αναφερόμενη στο υψηλό κόστος του συμβολαίου του Αργεντινού τεχνικού, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την πορεία της ομάδας ως «τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των Μουντιάλ για την Ουρουγουάη».Οι επικρίσεις δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό σκέλος, αλλά επεκτείνονται και στη συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Ο ίδιος ο Μπιέλσα είχε προαναγγείλει πριν από τη διοργάνωση ότι θα αποχωρήσει μετά το τουρνουά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ενώ μετά τον αποκλεισμό ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι δεν αφήνει «κανένα ουσιαστικό αποτύπωμα» στο ουρουγουανικό ποδόσφαιρο.Σημαντικές αντιδράσεις προκάλεσαν επίσης οι επιλογές του στην αγωνιστική διαχείριση, όπως η αλλαγή του τερματοφύλακα Φερνάντο Μουσλέρα, η αντικατάσταση του αρχηγού Φεντερίκο Βαλβέρδε και το γεγονός ότι εννέα (!) ποδοσφαιριστές της αποστολής δεν αγωνίστηκαν καθόλου στη διοργάνωση.Η ένταση στο εσωτερικό της ομάδας φαίνεται πως είχε προηγηθεί του αποκλεισμού, με αναφορές για βαθιά ρήξη μεταξύ προπονητή και ποδοσφαιριστών, η οποία κορυφώθηκε μετά την ήττα από την Ισπανία και την πρόωρη αποχώρηση από τη διοργάνωση.