Δέκα χρόνια κάθειρξη στον 16χρονο που σκότωσε τον Άγγελο στις Σέρρες
Δέκα χρόνια κάθειρξη στον 16χρονο που σκότωσε τον Άγγελο στις Σέρρες
Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είχε ζητήσει και η εισαγγελέας
Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερρών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου, στις Σέρρες.
Ο ανήλικος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την καταδίκη του είχε προτείνει και εισαγγελέας της έδρας, ενώ η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη.
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο 16χρονος επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης που βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του.
Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι χτύπησε με γροθιές και το γόνατο το θύμα μετά από καβγά που ξέσπασε με αφορμή ότι είχε στείλει μήνυμα στη σύντροφό του. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, δεν θα μπορούσαν αυτά να του στερήσουν τη ζωή και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την εμπλοκή άλλων παραγόντων που επέφεραν τον θάνατο.
Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση κι άλλων προσώπων.
Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις, συνέπεια των οποίων επήλθε ο θάνατός του. Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα.
Ο ανήλικος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την καταδίκη του είχε προτείνει και εισαγγελέας της έδρας, ενώ η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη.
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο 16χρονος επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης που βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του.
«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω»Σημειώνεται ότι η υπόθεση εκδικάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, με περισσότερους από δέκα μάρτυρες να καταθέτουν σε τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Ο 16χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Άγγελου αρνήθηκε στην απολογία του πως είχε σκοπό να σκοτώσει το θύμα και επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι τα χτυπήματα που κατάφερε στο 17χρονο δεν ήταν ικανά να επιφέρουν τον θάνατό του.
Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι χτύπησε με γροθιές και το γόνατο το θύμα μετά από καβγά που ξέσπασε με αφορμή ότι είχε στείλει μήνυμα στη σύντροφό του. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, δεν θα μπορούσαν αυτά να του στερήσουν τη ζωή και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την εμπλοκή άλλων παραγόντων που επέφεραν τον θάνατο.
Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση κι άλλων προσώπων.
Πώς έχασε τη ζωή του ο 17χρονος στις 5 ΙανουαρίουΥπενθυμίζεται ότι, ο 17χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου σε κεντρικό σημείο των Σερρών. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του εισήλθε σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και παρέμεινε στο μπάνιο περίπου 20 λεπτά. Ύστερα ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, δεν ανέβηκε στο σπίτι και την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις, συνέπεια των οποίων επήλθε ο θάνατός του. Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα.
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