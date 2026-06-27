Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
GALA
Ελένη Τσολάκη Βάφτιση

Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες

Παρουσία στενών φίλων και συνεργατών της, η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, τέλεσαν τη βάφτιση της μικρής στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, στο Λαγονήσι

Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους έζησαν σήμερα το απόγευμα η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, καθώς βάφτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν στενοί φίλοι και συνεργάτες της αγαπημένης παρουσιάστριας, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της, Νίκο Μάρκογλου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου και ο Κώστας Φραγκολιάς.

Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Τσολάκη με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Τσολάκη με τη νεοφώτιστη Μαρία
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Ο Κώστας Φραγκολιάς
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Η Νάνσυ Παραδεισανού
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Ο Δημήτρης Μηλιόγλου
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Μαρία Φραγκάκη και Νίκος Μάρκογλου
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες


Η Ελένη Τσολάκη έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη χαρά που της έφερε η μητρότητα, περιγράφοντας την άφιξη της κόρης της ως το σημαντικότερο γεγονός της ζωής της και μια εμπειρία που άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της. Το τελευταίο διάστημα έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο μεγάλωμα της μικρής Μαρίας.
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης