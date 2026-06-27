Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Και το όνομα αυτής, Μαρία: Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, δείτε φωτογραφίες
Παρουσία στενών φίλων και συνεργατών της, η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, τέλεσαν τη βάφτιση της μικρής στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, στο Λαγονήσι
Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους έζησαν σήμερα το απόγευμα η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, καθώς βάφτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.
Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία.
Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν στενοί φίλοι και συνεργάτες της αγαπημένης παρουσιάστριας, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της, Νίκο Μάρκογλου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου και ο Κώστας Φραγκολιάς.
Η Ελένη Τσολάκη έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη χαρά που της έφερε η μητρότητα, περιγράφοντας την άφιξη της κόρης της ως το σημαντικότερο γεγονός της ζωής της και μια εμπειρία που άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της. Το τελευταίο διάστημα έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο μεγάλωμα της μικρής Μαρίας.
Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία.
Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν στενοί φίλοι και συνεργάτες της αγαπημένης παρουσιάστριας, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της, Νίκο Μάρκογλου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου και ο Κώστας Φραγκολιάς.
Η Ελένη Τσολάκη έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη χαρά που της έφερε η μητρότητα, περιγράφοντας την άφιξη της κόρης της ως το σημαντικότερο γεγονός της ζωής της και μια εμπειρία που άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της. Το τελευταίο διάστημα έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο μεγάλωμα της μικρής Μαρίας.
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