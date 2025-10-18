Οι οιωνοί είναι… θετικοί αλλά το παιχνίδι απρόβλεπτο για την ΑΕΚ

Πέρασε η διακοπή χωρίς να βαρεθούμε χάρη στον… Τετέι και έφτασε το πιο hot αγωνιστικό οκταήμερο για την ΑΕΚ που αρχιζει αύριο και ολοκληρώνεται την άλλη Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Μέχρι το επόμενο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Για αρχή…Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το πρώτο της ντέρμπι που θα το παίξει, όπως και όλα τα πρώτα ντέρμπι της φετινής σεζόν με τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα έχοντας χάσει το τελευταίο ματς με τον ίδιο αντίπαλο. Βέβαια το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για κάποιους δεν είναι ντέρμπι και αυτό για μένα είναι ότι πιο κοντινό στην καραμέλα των ΠΑΟΚτζήδων αλλά και του Λουτσέσκου πως έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα του 2018. Όσο κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του 2018 τόσο ντέρμπι δεν είναι το παιχνίδι με μια ομάδα που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα δυο φορές την τελευταία δεκαετία, έχει πάρει όσα κύπελλα είχε στην υπόλοιπη ιστορία της επίσης σε μια δεκαετία και έχει τερματίσει αρκετές φορές δεύτερη και τρίτη. Ο ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη δεν έχει σχέση με την ομάδα πριν το 2012 που μας ένοιαζε το αποτέλεσμα της μόνο αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όταν τον υποστηρίζαμε με φανατισμό όπως κάθε μικρότερο αντίπαλο που έπαιζε με αυτές τις ομάδες. Τέσσερις είναι πλέον οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και για να το πάρει μια ομάδα πρέπει να περάσει και τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Δεν είναι δεδομένο όπως ήταν το 90% των σεζόν από τότε που παίζεται πρωτάθλημα στην Ελλάδα.Η εβδομάδα πέρασε με γκρίνια για την απώλεια του Τετέι που αγοράστηκε από τον Παναθηναϊκό, με αγωνία για την ετοιμότητα του Μουκουντί και με… προκαταβολική γκρίνια για το ότι τέταρτος στόπερ στην ΑΕΚ είναι ο Χρυσόπουλος και πιθανότατα αυτός θα παίξει αύριο αν δεν προλάβει ο Μούκου. Ότι το… καλύτερο σαν οιωνός για μια νίκη αύριο. Στα 50 χρόνια που παρακολουθώ την ΑΕΚ η γκρίνια πριν τα ματς έφερνε τις περισσότερες φορές γούρι. Σε αντίθεση με την υπεραισιοδοξία και ακόμη περισσότερο με την αλαζονεία που οδηγούσε σε φάπες. Μην ξεχνάμε π.χ πως πριν τις δύο επικές φάπες στο Καραϊσκάκη πέρυσι η ΑΕΚ προερχόταν από τα καλύτερα σερί καλών εμφανίσεων και νικών της σεζόν. Δεν μιλάω για τα πλέι οφ γιατί ήταν στη ζώνη του… λυκόφωτος. Once in a life time, έπρεπε να το ζήσουμε κι αυτό και το ζήσαμε. Παρεμπιπτόντως έχει ήδη αποδειχθεί πως η δεύτερη και η τρίτη θέση πέρυσι ήταν παγίδα. Μην πω και η πρώτη. Μόνο η ΑΕΚ συνειδητοποίησε ακριβώς τι άξιζε πραγματικά την περυσινή σεζόν. Και το καλοκαίρι το διόρθωσε σε μεγάλο βαθμό. Οι υπόλοιποι μάλλον δεν διάβασαν καλά την προηγούμενη σεζόν. Έτσι δείχνει το πράγμα, έχουμε όμως μέλλον μπροστά μας. Την Κυριακή έχουμε το πρώτο ντέρμπι. H ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστεί ακόμη εναντίον διεκδικητή. Θα είναι ένα σημαντικό δείγμα. Μια διαφορετική ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο ΠΑΟΚ μόνο να της κλέψει μπορούσε παιχνίδι απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ίδιο εδώ και χρόνια. Το αγωνιστικό στιλ των δύο ομάδων μοιάζει αρκετά αλλά αν κάποιος μπορεί να αιφνιδιάσει είναι ο Νίκολιτς. Μακάρι να κρατήσει την παράδοση του απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον Λουτσεσκου. Ραντεβού εκεί…