- αν δίπλα και μπροστά στα ονόματα των μαχών και των πεσόντων του έθνους για την ελευθερία, τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, μπορούν να αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών μεγάλου δυστυχήματος, των Τεμπών εν προκειμένω.





Η συζήτηση αυτή καθ’ εαυτή αποτελεί απόδειξη απώλειας εθνικής μνήμης. Λαοί όμως χωρίς ζωντανή εθνική μνήμη είναι καταδικασμένοι.



Είναι, ειδικά, εθνική καταισχύνη – ντροπή - εκλεγμένοι στο Κοινοβούλιο αντιπρόσωποι Ελλήνων και αρχηγοί κομμάτων, όχι μόνο να επιτρέπουν και να ανέχονται, αλλά να υπαγορεύουν, σε πολιτικούς και επαγγελματικούς πελάτες τους την περιφρόνηση, συλλήβδην, των θεσμών της χώρας τους, με προεξάρχουσα τη δικαιοσύνη.







- η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρχηγός κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να υπαγορεύει ή έστω ανέχεται τη βεβήλωση των ιερών χώρων του έθνους και την αμφισβήτηση των θεσμών της Ελληνικής Δημοκρατίας από τους πελάτες της, Καρυστινού και Ρούτσι. Παράλληλα μάλιστα να εκμεταλλεύεται την πολιτική της θέση και την ιδιότητά της στο Κοινοβούλιο, για νομικά οφέλη πελατών του επαγγελματικού της γραφείου,



- τις πρακτικές αυτές είτε να επικροτούν ευθέως με δηλώσεις βουλευτών και στελεχών, είτε να ανέχονται – σιωπώντας αιδημόνως - οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου και της αυτοδιοίκησης.



Αν και είναι λογικό επακόλουθο του γεγονότος ότι σοβαρή μερίδα της κοινωνίας, περιλαμβανομένων πολιτικών της εκπροσώπων από όλο το πολιτικό φάσμα – δεξιά κι αριστερά:



- διαφωνεί με την συμφωνία και την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, μόνο και μόνο γιατί δεν θα έχει να λέει – να φωνασκεί - για συνεχιζόμενη γενοκτονία. Μορφή αλγολαγνείας. Συμφωνία που σημειωτέο πανηγυρίζουν με ενθουσιασμό οι εκατέρωθεν αμέσως ενδιαφερόμενοι.



- τάσσεται ευθέως και απερίφραστα υπέρ του εισβολέα Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας, με αναχρονιστικές δικαιολογίες: Κάποιοι την θρησκευτική ορθοδοξία. Άλλοι την κομμουνιστική ορθοδοξία και τη νοσταλγική συγγένεια με τον πρώην ΚαΓκεΠίτη ηγέτη του εισβολέα. Άλλοι αφελέστατοι – στον κεντροαριστερό χώρο κυρίως - με την ψευδαίσθηση πως έτσι δείχνουν πως είναι αριστεροί και δημοκράτες. Όλοι στο πλευρό του μεγάλου «δημοκράτη» (!!!) Πούτιν που πολεμάει τους «φασίστες Ουκρανούς» (δικαιολογία ανάλογη με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο).



- Ευαγγελίζονται αλλαγή του προσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε σχέση με την Ευρώπη, τη Δύση, το Ισραήλ, την Τουρκία, τη Ρωσία.



Παρά ταύτα, κ, Πρόεδρε της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων πολιτών, αν και κινδυνεύει να τρελαθεί με όσα βλέπει και ακούει, παραμένει, ευτυχώς ακόμα, στα συγκαλά της, νηφάλια και καρτερική. Η μερίδα αυτή, ο εθνικός κορμός που στηρίζει τη χώρα όρθια, θα χρειαστεί να αποφασίσει σε 1,5 περίπου χρόνο για το μέλλον, την πορεία και την κατεύθυνσή της.



Κάποιοι προβληματίζονται σιωπηλοί στο περιθώριο. Περιμένουν να δουν αν και πότε θα τελειώσει η ανοχή, θα σταματήσει ο εθνικός κατήφορος, θα ξεπλυθεί η ντροπή. Αν θα επιβληθεί ο νόμος και η τάξη προς πάσα κατεύθυνση. Για τη λογική ούτε λόγος, δεν επιβάλλεται έξωθεν.



Δεν είναι δίλημμα, κ. πρόεδρε της Κυβέρνησης, η επιβολή της νομιμότητας. Είναι ανταπόκριση στην αγανάκτηση της υγιούς πλειοψηφίας των Ελλήνων.



Η πρόσφατη αναφορά του πολιτικά αστείου Δημάρχου (!!!)Αθηναίων, σε «Τραμπικές συμπεριφορές» σε σχέση με τη διαχείριση του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, δεν έχει, όπως και ο ίδιος, ούτε ηθικό, ούτε πολιτικό αντίκρισμα.



Δεν είναι ακροδεξιά πολιτική επιλογή η επιβολή από την Κυβέρνηση του οφειλόμενου σεβασμού στο νόμο, τους θεσμούς και κυρίως στα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Είναι υποχρέωση, πολιτική, ηθική, νομική. Την περιμένουν πολλοί. Έγκαιρα όμως.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

18.10.2025, 07:51