Ο Ολυμπιακός δυο εβδομάδες ετοιμαζόταν για αυτό;

Οι Θεσσαλονικείς που είχαν ξεχάσει κάμποσο καιρό να χαμογελάσουν και να περάσουν όμορφα, πήραν μια νίκη που θα τους ανεβάσει την ψυχολογία και θα τους κρατήσει ζωντανούς στην μάχη της δεύτερης θέσης. Μια μάχη που θα την δώσουν με τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε καιρό τώρα τις πιθανότητές του για τίτλο. Αλλά και για ποιο τίτλο να μιλάμε, από την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» στα διαστήματα που είναι καλά δεν μπορούν να βάλουν γκολ και να απειλήσουν σε διάρκεια. Θα ‘χουν πολλά να φτιάξουν στο λιμάνι το καλοκαίρι. Εξάλλου ο Ολυμπιακός έχει ένα σωρό πρωταθλήματα. Ο κόσμος του αντέχει έναν χρόνο χωρίς κούπα. Αυτό που δεν αντέχει είναι να βλέπει προβλέψιμο ποδόσφαιρο, έλλειψη έντασης και παίκτες να μην μπορούν να κάνουν τα απλά πάνω στο χορτάρι.Ήταν η τέταρτη φορά που συγκρούστηκαν οι δυο ομάδες. Και για άλλη μια φορά, ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του δεν κέρδισαν. Καλύτερο γιατρικό από τον Ολυμπιακό φέτος, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βρει.Κι επειδή τα πάντα τα γκολ έχουν ολάκαιρη ιστορία πίσω τους, αξίζει να τα δούμε σχολαστικά. Οι Πειραιώτες φωνάζουν για το 1- 0 , αφού ο Μπάμπα ήταν εκτεθειμένος μπροστά από τον Τζολάκη, πριν καν έρθει ο Γερεμέγεφ και σκοράρει. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι Θεσσαλονικείς είχαν «χτυπήσει» ξανά με μια από τις αγαπημένες τους κομπίνες. Ήταν μάλιστα η ίδια με την οποία άνοιξαν το σκορ στον τελικό του κυπέλλου. Κόρνερ, πρώτο δοκάρι η κεφαλιά του Κεντζιόρα, μόνο που αυτή την φορά, πρόλαβε ο Κοστίνια να διώξει. Η μπάλα πήγε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όπου ο Μιχαηλίδης σούταρε ανενόχλητος για να ακολουθήσουν αυτά που σας έγραψα πιο πάνω.Ο Ολυμπιακός όμως βάσει επιδόσεων άξιζε να έχει βάλει γκολ στο 45λεπτο, όπως και συνέβη. Ο Μιχαηλίδης άλλαξε το παιχνίδι, όχι άσχημα, αλλά το κοντρόλ του Κένι ήταν κακό. Για την ακρίβεια ο Βρετανός πάτησε την μπάλα και ο Μάρτινς αυτό το εκμεταλλεύτηκε. Πήρε την μπάλα, προχώρησε, πάσαρε δίπλα, έγινε αλλαγή πλευράς, ο Ροντινέι, έδωσε στον Τσικίνιο, αυτός έβγαλε ανενόχλητος την σέντρα και ο Ελ Κααμπί έβαλε το γκολ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, όπως αυτό συνέβαινε κάθε φορά που οι «ερυθρόλευκοι» έβαζαν ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι τους. Μπήκε πιεστικά ο Ολυμπιακός, έδειξε ότι το θέλει το ματς, βάζοντας δύσκολα στον πληγωμένο από τον τελικό κυπέλλου, αντίπαλό του. Και ενώ ο Ρέτσος έχασε ευκαιρία στο «καλημέρα» του δεύτερου μέρους, ο Κωνσταντέλιας μάζεψε γύρω του τρεις και σέρβιρε στον Ζίβκοβιτς για το 2- 1. Ακόμη πιο όμορφο ήταν το 3- 1, χάρη στην μαγική μεγάλη μπαλιά του Κωνσταντέλια με δεξί εξωτερικό . Ο Ζίβκοβιτς πάσαρε και ο Γερεμέγεφ έβαλε κι άλλο γκολ κόντρα στην ξεχαρβαλωμένη κόκκινη άμυνα. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός έκανε μια καλή φάση, ο ΠΑΟΚ απαντούσε με γκολ. Ρέτσος κεφαλιά, γκολ ο ΠΑΟΚ. Σούπερ φάση ο Τσικίνιο (το έβγαλε ο Παβλένκα), 3- 1 ο ΠΑΟΚ.Ο Μεντιλίμπαρ είδε την αριστερή του πλευρά να ταλαιπωρείται και τον ΠΑΟΚ να κάνει πράγματα στον Ολυμπιακό, που δεν μπορούσε να κάνει στον ΟΦΗ. Το Αντρέ Λουίζ τον έβαλε στο 81’ και γενικά όλη η ομάδα δεν μας έπεισε ότι ετοιμαζόταν δυο εβδομάδες για να δώσει άλλον έναν τελικό. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό της Λεωφόρου, εκμεταλλεύτηκε κάθε φάση , δημιούργησε μπελάδες, πέτυχε τρία γκολ και κέρδισε…