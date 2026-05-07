Ισραηλινός αγόρασε ολόκληρο εγκαταλελειμμένο χωριό στη Λεμεσό: Αντιδράσεις από Κύπριους, «ερωτευμένος με την Τρόζενα» δηλώνει ο ίδιος
Τα σχέδια για κατοικίες και την εκμετάλλευση του χωριού που βρίσκεται σε περιοχή NATURA – Γκρίνια και από την Τουρκία για τη «συνεργασία Λευκωσίας–Τελ Αβίβ»
Εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων προτίθεται να δημιουργήσει στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα στη Λεμεσό 60 κατοικίες, κατασκηνωτικό χώρο και οινοποιείο, ένα σχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις στην Κύπρο, αλλά ακόμη και στην Τουρκία.
Η εταιρεία, αναφέρει ο Φιλελεύθερος, έχει ήδη υποβάλλει σχετική αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Ηδη μάλιστα γίνονται κάποια πρώτα έργα.
Η αρχή έγινε με αναρτήσεις που προκάλεσαν αναταραχή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες η κοινότητα πουλήθηκε σε Ισραηλινούς, ο οποίοι απαγόρευσαν την είσοδο στο χωριό ακόμη και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους–Γεροβάσας/Τρόζενας ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρισμοί είναι ανακριβείς και ότι η πρόσβαση στην Τρόζενα είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες και επισκέπτες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την εκκλησία.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, το Κοινοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι το χωριό δεν έχει αγοραστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως αναφέρεται σε σχετικές αναρτήσεις. Όπως επισημαίνεται, ο επιχειρηματίας που πραγματοποιεί την ανάπτυξη στην περιοχή έχει αποκτήσει περιουσίες αποκλειστικά από ιδιοκτήτες που επέλεξαν ελεύθερα να τις πωλήσουν.
Επιπλέον, σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του, ο κοινοτάρχης Άρσους Βάσας, Τρόζενας, Γιαννάκης Γιαννάκη επιβεβαίωσε ότι εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων έχει αγοράσει μέρος των ακινήτων, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για περίπου 70%–80% των υφιστάμενων κτισμάτων και όχι για ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι πρόκειται να κατεδαφιστεί η εκκλησία του χωριού, τονίζοντας ότι όχι μόνο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά πρόσφατα τελέστηκε και λειτουργία, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου.
Τα σχέδια για τις κατοικίες
Στην Τρόζενα υπάρχουν περίπου 30 μισογκρεμισμένα σπίτια και από αυτά τα 15 αγοράστηκαν από την εταιρεία, που υπέβαλε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας πριν από περίπου 1,5 έτος.
Ο Φιλελεύθερος αναφέρει ότι οι κατοικίες και το οικοποιείο φαίνεται να χωροθετούνται στον πυρήνα της κοινότητας, όπου βρισκόταν η κατοικημένη περιοχή ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος προγραμματίζεται να δημιουργηθεί στην περίμετρο του χωριού.
Το κόστος για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση της Τρόζενας, που θα φτάσει τα 370.000 ευρώ για το ρεύμα (δεν είναι γνωστό ποιο θα είναι για το νερό), θα πληρώσουν από μισό πολίτες και επενδυτές. Ο τοπικός κοινοτάρχης δήλωσε, μάλιστα, ότι ο επενδυτής δέχτηκε να καταβάλει το μισό κόστος.
Για την υδροδότηση ανέφερε ότι θα γίνουν γεωτρήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες νερού.
Η πολεοδομική ζώνη που επικρατεί στην Τρόζενα είναι η Ζώνη Η1, δηλαδή η οικιστική.
Στην Κύπρο, σε πολεοδομική Ζώνη Η1, ειδικά στις πόλεις, επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι τρεις ορόφους και ύψος 11,4 μέτρα, με συντελεστή δόμησης 120% και ποσοστό κάλυψης 70%. Πέραν από μικρές πολυκατοικίες μπορούν να ανεγερθούν και οικιστικά συγκροτήματα ή και μεμονωμένες κατοικίες.
Προβλέπονται πάντως κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτιρίων και ανέγερση νέων στη θέση τους.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι περιοχή Natura, γεγονός ίσως οδηγήσει σε απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε μεγαλύτερο βάθος.
Σε δηλώσεις του στην κυπριακή εφημερίδα, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε ότι ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις ως προς τον τύπο και την έκταση της ανάπτυξης, προφανώς για να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις και αν αυτές είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να δοθεί άδεια ή αν ο βαθμός επιβάρυνσης της περιοχής είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορεί να ανάψει το πράσινο φως για την επένδυση.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσουλόφτας, δεδομένης και της θέσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν έχει εκδώσει πολεοδομική άδεια. Η μελέτη έχει δοθεί σε έμπειρο λειτουργό, είπε ο ίδιος.
Ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι εξ όσων πληροφορήθηκε θα γίνει αναπαλαίωση με τον ίδιο χαρακτήρα που είχαν προτού καταρρεύσουν τμήματα τους και γι’ αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν πέτρα, ξύλο και κεραμίδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επενδυτής βελτιώνει τους δρόμους της κοινότητας με δική του δαπάνη ενώ έχει συντηρήσει και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δημιουργώντας και τουαλέτες που δεν υπήρχαν.
Ακόμη, ο επενδυτής φύτεψε αμπέλια σε 150 στρέμματα γης με σκοπό την παραγωγή κρασιού.
Τι λέει ο επενδυτήςΕρωτευμένος με την Τρόζενα δηλώνει ο επιχειρηματίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει αγοράσει την Εκκλησία, η οποία δεν είναι προς πώληση.
Ο Ουριέλ Κέρτις, μίλησε στον Alpha Κύπρου μαζί με τον κοινοτάρχη Άρσους, Γιαννάκη Γιαννάκη.
Αρχικά, ξεκαθαρίστηκε ότι ο Ουριέλ Κέρτις γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουγγαρία, έχει όμως ρίζες και από το Ισραήλ. Ο ίδιος, μιλώντας στην κάμερα είπε ότι επισκέφθηκε το χωριό πριν από 5 χρόνια και το ερωτεύτηκε.
Προσπάθησε να καταλάβει γιατί βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης και να διαπιστώσει το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Υποστήριξε ότι το όραμα του ήταν πολύ απλό εξ αρχής, να δημιουργήσει ένα χώρο για όλους όσους χρειάζονται χρόνο να ξεκουραστούν και να ηρεμήσουν. Διευκρίνισε ότι το πλάνο του είναι να χτιστούν 60 δωμάτια και όχι σπίτια. Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι δεν αγόρασε την εκκλησία, η οποία δεν βρίσκεται προς πώληση, και ευχήθηκε να μην περιέλθει ποτέ σε κατάσταση πώλησης.
Από την πλευρά του ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκης, επανέλαβε ότι η εκκλησία δεν πουλιέται και ανήκει στην μητρόπολη Πάφου. Αυτό που έγινε σημείωσε, είναι κάποιες βελτιώσεις με πρωτοβουλία του επενδυτή, ο οποίος ανέλαβε και τα έξοδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 30 κατοικίες που υπάρχουν στο χωριό, ο επενδυτής αγόρασε τα 17 από ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες.
Αντιδράσεις και από την ΤουρκίαΤο όλο ζήτημα δεν ξέφυγε από την προσοχή της Τουρκίας, με πολλά να εστιάζουν στην Τρόζενα και να ενισχύουν το αφήγημα περί ισραηλινής κατοχής της Κύπρου.
Η Milliyet υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία Ισραηλινών επενδυτών στη «νότια Κύπρο» προκαλεί έντονες ανησυχίες για τη δημογραφική και κοινωνική ισορροπία του νησιού, κάνοντας λόγο ακόμη και για «οικονομική κατοχή» της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ισραήλ.
Με αφορμή το περιστατικό με το χωριό Τρόζενα το άρθρο αναφέρει επίσης ότι εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων αγοράζουν συνεχώς γη και ακίνητα στηνΚύπρο, προκαλώντας συζητήσεις για πιθανή αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης και της κοινωνικής ισορροπίας.
Τούρκοι αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι που φιλοξενούνται στο δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι η συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική περιορισμού της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζούλκερ χαρακτηρίζει τις εξελίξεις «άτυχες αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρές», εκτιμώντας ότι η Τουρκία γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τέτοιες κινήσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι η στενή συνεργασία με το Ισραήλ ενδέχεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα για τη Λευκωσία.
Παράλληλα τούρκοι πανεπιστημιακοί δηλώνουν πως η Κύπρος εξελίσσεται σε «προκεχωρημένο φυλάκιο» των δυτικών και ισραηλινών συμφερόντων.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι η συνεργασία Λευκωσίας–Τελ Αβίβ δεν περιορίζεται στις επενδύσεις ακινήτων, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικών διευκολύνσεων, αναφέροντας ότι το Ισραήλ έχει πρόσβαση σε λιμενικές και αεροπορικές υποδομές στην Κύπρο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ισχυρισμούς του τουρκικού Τύπου ότι ο αριθμός εταιρειών ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο πλησιάζει τις 300, ενώ εκφράζονται ανησυχίες και για πιθανές υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και αδιαφανών οικονομικών δραστηριοτήτων.
🔴İşgalci İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum kesiminde satın aldıkları köyün kilisesine girişleri engellediği iddia edildi.— A Haber (@ahaber) May 5, 2026
➥ Rum kesimindeki Skala Times gazetesinin sosyal medyadaki tartışmalara dayandırdığı haberine göre, Limasol kentine bağlı Trozena köyü İsrailliler tarafından… pic.twitter.com/UG1ifTrFfk
Η ιστορία της κοινότητας
Η Τρόζενα ήταν ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Λεμεσού. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις η Τρόζενα κτίστηκε τον Μεσαίωνα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ιστορία της φτάνει ακόμη και στα αρχαία χρόνια.
Κατά την απογραφή του 1931, κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής, η κοινότητα είχε 64 κατοίκους, στην απογραφή του 1946 είχαν διπλασιαστεί σε 133, αλλά το 1960 την βρίσκουμε με 106 κατοίκους.
Η κοινότητα ποτέ δεν ηλεκτροδοτήθηκε και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην εγκατάλειψή της.
Το χωριό φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του ‘80 αν και στην απογραφή του 1982, είχαν καταγραφεί πέντε άνθρωποι ενώ το 1992 ήταν μόλις τρεις.
Η Τρόζενα αρχικά θεωρείτο περισσότερο οθωμανικό τσιφλίκι παρά κοινότητα και σε αυτό δραστηριοποιούνταν οι διαμένοντες.
Ξεχωριστό μέρος στην ιστορία της κοινότητας αποτελεί η μεταλλική γέφυρα η οποία κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς με σκοπό να διευκολύνει μέρος της δραστηριότητάς τους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γέφυρα χρησιμοποιήθηκε αργότερα και την περίοδο δράσης της ΕΟΚΑ. Εκτιμάται πως περιλαμβάνεται στις λίγες εναπομείνασες που διατηρούνται με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό.
