Wall Street: Κατοχύρωση κερδών και Μέση Ανατολή φρέναραν το ράλι
Η μεταβλητότητα επανήλθε σε μετοχές και πετρέλαιο, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι αμφιβολίες για άμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - Κύμα ρευστοποιήσεων κυρίως στον Dow Jones
Το ράλι που οδήγησε τη Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά έχασε τη δυναμική του στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών και τις αμφιβολίες για το ενδεχόμενο ταχείας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να αναζωπυρώνονται. Πάντως, οι απώλειες κινήθηκαν σε μετριοπαθή επίπεδα, με αποτέλεσμα S&P 500 και Nasdaq να κρατηθούν κοντά στα ρεκόρ της Τετάρτης.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,63% στις 49.596 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,38% στις 7.337 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,13% και τις 25.806 μονάδες.
Η διόρθωση αυτή ήρθε μετά από ένα διήμερο σερί νέων ρεκόρ από τον S&P 500 και τον Nasdaq.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν εκ νέου με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,39% και το 2ετές να σκαρφαλώνει στο 3,91%.
Οι τάσεις στην αγορά συνέχισαν να επηρεάζονται έντονα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρονται να εργάζονται μέσω διαμεσολαβητών πάνω σε ένα μονοσέλιδο πλαίσιο επανέναρξης συνομιλιών για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Πακιστάν.
Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι θα ακολουθήσει διαδικασία διάρκειας ενός μήνα για την επίλυση διαφορών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση κυρώσεων, αν και παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και οι επιθεωρήσεις.
Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εκπέμπει αντικρουόμενα μηνύματα. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η χώρα εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση και μάλιστα Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο «λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ».
Παράλληλα οι αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες σε κάθε εξέλιξη που αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Το CNN μετέδωσε ότι το Ιράν έχει θεσπίσει νέο πρωτόκολλο για τα δεξαμενόπλοια που επιθυμούν να περάσουν από τα Στενά, ενώ η WSJ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά τα Στενά με ένα «μη ρεαλιστικό σχέδιο» και στη συνέχεια να αποχωρήσουν από τον πόλεμο χωρίς να καταβάλουν αποζημιώσεις «για όλες τις ζημιές που προκάλεσαν στο Ιράν.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να εξετάζει την επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας συνοδείας εγκλωβισμένων εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, την οποία είχε διακόψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Σημειωτέον ότι ανάλυση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις μήνες πριν βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρότερες δυσκολίες, σύμφωνα με την Washington Post.
«Οι επενδυτές παρέμεναν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί καθώς οι ΗΠΑ ανέμεναν την απάντηση του Ιράν στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Αν υπάρξει συμφωνία, θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην αποκλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης» εξήγησε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι τάσεις στις πετρελαϊκές τιμές άλλαξαν και πάλι, με τους δείκτες να περιορίζουν ή και να διαγράφουν τις απώλειες που είχαν καταγράψει νωρίτερα. Ενδεικτικά το Brent επέστρεψε ελαφρά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων.
Οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ακραίες διακυμάνσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει τελικά συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον αναλυτή commodities της Citigroup, Μαξ Λέιτον.
«Σε ένα περιβάλλον όπου ουσιαστικά δεν γνωρίζεις αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι — και είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις με αυτή τη νέα ηγεσία στο Ιράν — ξέρεις ότι οι αγορές θα εξαρτώνται από τις ειδήσεις και θα κινούνται σαν τρελές», τόνισε χαρακτηριστικά.
Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ πάνω από τα 4,50 δολάρια το γαλόνι, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την κορύφωση της πανδημίας το 2022. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έκπληξη του που οι πετρελαϊκές τιμές δεν έχουν κινηθεί ακόμη υψηλότερα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι πίστευε πως θα έφταναν «στα 200 ή και 250 δολάρια».
Στο μέτωπο της οικονομίας, ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας την Παρασκευή (Jobs Report), οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας αυξήθηκαν ελαφρώς, μετά την προηγούμενη εβδομάδα όπου είχαν υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαετιών, ένδειξη ότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες.
Τα νέα στοιχεία για την απασχόληση εκτιμάται να δείξουν για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν χρόνο δύο συνεχόμενες μηνιαίες αυξήσεις στις προσλήψεις.
Η RSM US, σε ανάλυση της, υποστήριξε ότι αναμένει η έκθεση απασχόλησης του Απριλίου να δείξει δημιουργία 60.000 νέων θέσεων εργασίας και ποσοστό ανεργίας 4,3%.
Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η μέχρι στιγμής θετική περίοδος ανακοινώσεων έχει συμβάλει στην επιστροφή της Wall Street σε ιστορικά υψηλά.
«Τα αποτελέσματα ξεπερνούν σημαντικά τις εκτιμήσεις σε όλα τα επίπεδα, παρά τον ήδη υψηλό πήχη», ανέφερε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank. «Η αύξηση κερδών του S&P 500 αναμένεται να επιταχυνθεί από 13,4% στο τέταρτο τρίμηνο σε 24,6% στο πρώτο τρίμηνο, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο τετραετίας και ένα ποσοστό που σπάνια καταγράφεται εκτός περιόδων ανάκαμψης μετά από σοκ», πρόσθεσε.
Σε επίπεδο μετοχών, η Datadog σημείωσε ισχυρή άνοδο αφού η εταιρεία λογισμικού αναβάθμισε τις προβλέψεις της για πωλήσεις και κέρδη σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας αισθητά τις εκτιμήσεις της Wall Street.
Άλμα και για τη Fortinet, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα και οι αισιόδοξες προοπτικές καθησύχασαν τους επενδυτές ότι η κυβερνοασφάλεια παραμένει ισχυρός τομέας παρά την πίεση του κόστους από την AI.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Peloton Interactive που αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, υποδηλώνοντας ότι η προσπάθεια ανάκαμψης μέσω νέων εμπορικών υπηρεσιών και αναβαθμισμένου εξοπλισμού εξελίσσεται θετικά.
Στον αντίποδα, η Arm Holdings υποχώρησε καθώς η επιβράδυνση της αγοράς smartphones επηρέασε τα έσοδα δικαιωμάτων της εταιρείας ημιαγωγών, επισκιάζοντας την ανάπτυξη στην αγορά data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Η εταιρεία ειδών πολυτελείας Tapestry, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων της Coach, αναβάθμισε για τρίτη φορά μέσα στο 2026 τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους χάρη στην ισχυρή ζήτηση από νεότερους καταναλωτές, αν και η μετοχή της υποχώρησε περίπου 11%.
Υπό πίεση και η Whirlpool, αφού μείωσε τις προβλέψεις εσόδων για ολόκληρο το έτος, όπως επίσης η Shake Shack, καθώς τα έσοδα πρώτου τριμήνου απογοήτευσαν την αγορά.
