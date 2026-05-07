«Ο φονιάς είχε τσιλιαδόρους» λέει η αδελφή του Νικήτα - Δείτε νέα βίντεο από το τροχαίο που άνοιξε τον «κύκλο αίματος» στην Κρήτη

Νέα βίντεο από τρεις διαφορετικές κάμερες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν καταγράψει κάθε δευτερόλεπτο του μοιραίου τροχαίου πουκαι έγινε η αρχή του κακού για όσα ακολούθησαν.Την ίδια στιγμήέρουμε από γνωστούς ότι ο Κώστας Παρασύρης είχε τσιλιαδόρους συγγενικά του πρόσωπα» αναφερόμενη στην δολοφονία του 21χρονου.Στα πλάνα έχουν καταγραφεί οι εικόνες οι οποίεςδεν συγχώρησε ποτέ τον φίλο του γιου του, Νικήτα ότι ήταν αυτός που οδηγούσε τη μοιραία νύχτα και τον έφεραν στο σημείο να δολοφονήσει τον νεαρό με έξι σφαίρες. Λίγα λεπτά πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, ο Νικήτας Γεμιστός, ο οποίος έχει δίπλωμα οδήγησης μόλις 20 μέρες, οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News,Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου της Κρήτης το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα/ώρα και οι πραγματογνώμονες έχουν αποφανθεί πως το μοιραίο αυτοκίνητο, είχε αναπτύξειΤο αμάξι ξεφεύγει της πορείας του, και με τοΗ σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο «διπλώνει» την κολώνα στο σημείο όπου καθόταν ως συνοδηγός ο γιος του Κώστα Παρασύρη. Την στιγμή της σύγκρουσης, οι πραγματογνώμονες έχουν αποφανθεί πως η ταχύτητα του οχήματος ήτανΟ ιδιοκτήτης του μοιραίου οχήματος, ακολουθεί από πίσω με άλλο αυτοκίνητο. Είχε δώσει το όχημά του στον Νικήτα γιατί εκείνο το βράδυ είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει. Επίσης, στο πίσω αυτοκίνητο επέβαινε και η αδερφή του Νικήτα. Ήταν αυτή που έτρεξε πρώτη στο σημείο. Μόλις αντικρίζει τον Νικήτα και τον φίλο του, πέφτει στα γόνατα καιΟι υπόλοιποι επιβάτες από το αυτοκίνητο που ακολουθούσε, φτάνουν και αυτοί στο σημείο.Σύντομα το σημείο γεμίζει κόσμο ενώ πυροσβεστική, ασθενοφόρο και περιπολικά φτάνουν στο σημείο και ξεκινάει ο απεγκλωβισμός του Νικήτα και του φίλου του, οι οποίοι φέρονται να φορούσαν ζώνες. Στην συνέχεια, οι δύο νεαροί οδηγούνται στο νοσοκομείο. Ο Νικήτας και ο φίλος του νοσηλεύονται επί μέρες. Ο ένας επιβιώνει και ο άλλος αφήνει την τελευταία του πνοή.





Οι καταγγελίες της αδερφής του Νικήτα



Εν τω μεταξύ, σε καταγγελία για την Αστυνομία προχώρησε η αδερφή του 21χρονου Νικήτα μιλώντας στη Live News η οποία τόνισε πως επί τρία χρόνια, η οικογένειά της βίωνε μια κόλαση. Είναι η ίδια κοπέλα η οποία κατά τη διάρκεια της κηδείας του αδερφού της, κινήθηκε κατά των Αστυνομικών και απαίτησε να φύγουν από το μυστήριο.



«Περνούσε από το σπίτι μας, περνούσε από τη δουλειά του αδερφού μου, πήγαιναν στο parking που έβαζε τα αυτοκίνητα. Η μητέρα μου πήγε στην Αστυνομία και τους είπαν πως την επόμενη φορά που θα το κάνει ελάτε να του κάνετε μήνυση. Τον Φεβρουάριο και ενώ είμαι στη δουλειά με πήρε τηλέφωνο η αδερφή μου και μου είπε πως χάθηκε το στίγμα του μικρού ενώ μιλούσε με την κοπέλα του. Βγήκε η αδερφή μου και τον έψαχνε.



Πανικόβλητοι πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα. Ο μικρός ήταν με το αυτοκίνητο της δουλειάς και είχε κατέβει να πετάξει κάτι σκουπίδια. Εκείνος είχε σταματήσει το αυτοκίνητό του μπροστά από το αυτοκίνητο της δουλειάς του μικρού και έψαχνε μέσα να δει αν είναι. Όταν ο μικρός τον αντιλήφθηκε, έφυγε προς τα πίσω σιγά-σιγά ώστε να μην τον αντιληφθεί γιατί ήταν ερημική περιοχή. Όταν τον αντιλήφθηκε ο φονιάς άρχισε να τον κυνηγάει, ο αδερφός μου άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Κάποια στιγμή τον άκουσε μια γυναίκα που τον γνώριζε και του άνοιξε. Έτσι σώθηκε» περιέγραψε η αδερφή του Νικήτα, η Ελεάννα.



Στην συνέχεια, η νεαρή αναφέρθηκε στα όσα διαδραματίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα λέγοντας: «Καταλήξαμε στο αστυνομικό τμήμα. Έδινε ανάκριση στην ουσία ο αδερφός μου επί δύο ώρες. Όταν, αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο δεν πάνε στο σπίτι του, αφού τον είδαμε, αφού παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Μας έλεγαν ότι έτσι είναι οι διαδικασίες. Κάποια στιγμή εκνευριστήκαμε και εμείς.



Μας ειρωνευόντουσαν και μας έλεγαν να κάνουμε ησυχία. Όταν λοιπόν βγήκε ένας αστυνομικός και μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε για τον μπαμπά μου: "Εδώ τον έχω τον γέρο και φωνάζει ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας". Τότε και εγώ θόλωσα και όρμησα. Τους ρώτησα πού ξέρει αυτός τι ζούμε εμείς τρία χρόνια; Τότε άρχισε να μου λέει "βούλωσε το, μη μιλάς". Και όταν ήρθε ο άντρας μου και του ζήτησε το λόγο και πιαστήκαμε στα χέρια, ο αστυνομικός μου είπε "βούλωσε το, γιατί εσύ τα έχεις κάνει όλα".



Τότε ήρθαν κι άλλα αστυνομικοί για να προστατέψουν τους αστυνομικούς. Δικαιολογήθηκαν ότι αυτή η διαδικασία παίρνει ώρα και πως θέλουν να δώσουν όσο το καλύτερο την υπόθεση. Αυτά ήταν τα λόγια τους. Φύγανε για να πάνε στο σπίτι του. Εμείς ξέρουμε ότι τον συνέλαβαν αυτοί ενώ στη μήνυση που μας κατατέθηκε μας είπαν ότι πήγε αυτοβούλως. Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για το τι έγινε».





Για «τσιλιαδόρους» που παρακολουθούσαν τον Νικήτα κάνει λόγο η αδερφή του



«Ξέρουμε από γνωστούς ότι ο (Κώστας Παρασύρης) είχε τσιλιαδόρους συγγενικά του πρόσωπα» είπε η αδερφή του Νικήτα και αναφέρθηκε στην στιγμή που ο 52χρονος αφαίρεσε τη ζωή του αδερφού της.



«Ο μικρός είχε πάει για κούρεμα, είχε ρεπό. Όταν γύριζε, δεν πρόλαβε, μας ειδοποίησε η κοπέλα του. Έτυχε να είμαι και εγώ στο πατρικό μου. Φύγαμε. Μόλις είδαμε το περιπολικό να μας προσπερνάει καταλάβαμε. Δεν ξέρω αν η κοπέλα του τα είδε όλα, ξέρω ότι κάποια στιγμή μαύρισε η οθόνη, και μας ειδοποίησε ότι κάτι συμβαίνει. Είχε ενεργοποίηση την τοποθεσία του μόνο σε εκείνη ώστε να ξέρει κάποιος πού είναι. Και εκείνη μας ενημέρωσε για δεύτερη φορά αλλά αυτή τη φορά δεν προλάβαμε» περιέγραψε χαρακτηριστικά η νεαρή κοπέλα.



