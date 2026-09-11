Το αμείλικτο Champions League και το πέναλτι στο ΟΑΚΑ…

Κλείσιμο

Εντάξει με… 15 συγκάτοικους που προηγούνται και στην διαφορά τερμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση πρώτη. Πίσω της είναι τέσσερις ομάδες με δύο βαθμούς λιγότερους και άλλες 16 που υπολοίπονται με 3. Μόνο δύο ισοπαλίες σε 18 αγώνες και μάλιστα και στα δύο ματς έπαιζαν ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η μία είναι η Σαχτάρ, η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ που πήρε την ισοπαλία μέσα στο Αϊντχόβεν και έδειξε πως είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με σταθερή παρουσία και φυσικά τεράστια εμπειρία στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το λέω γιατί είναι άλλο το ότι είναι ένα παιχνίδι αυτό του Λονδίνου όπου η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τα άλλα που θα δώσει εκτός έδρας να πάρει αποτέλεσμα και άλλο να νομίζουν κάποιοι πως θα είναι και φαβορί με υποχρέωση νίκης η ομάδα του Νίκολιτς. Πολλά τα μαθήματα πάντως. Η Μπόντο για παράδειγμα ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι στο Μόναχο και στο τέλος έφαγε πέντε χωρίς να το πολυκαταλάβει.Η Σλάβια στο 89 έβαλε γκολ και πανηγύριζε προκαταβολικά μια υπερβατική νίκη με παίκτη λιγότερο και στο τέλος των καθυστερήσεων είχε χάσει με 3-2 μέσα στην έδρα της από την Λανς. Μιλάμε για μια διοργάνωση όπου κανείς δεν συγχωρεί τίποτα και ένα λεπτό χαλάρωσης μπορεί να φέρει την αγωνιστική καταστροφή. Είδαμε άλλωστε τι έγινε και στον αγώνα της ΑΕΚ. Η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε να μην δεχτεί φάση στο τελευταίο εικοσάλεπτο ενώ είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Ζίνι κι ας είχε την κατοχή η Λασκ και παραλίγο να πληρώσει το μοναδικό της λάθος σε ολόκληρο το παιχνίδι σε μια πανεύκολη για την άμυνα φάση. Κρατάμε την πρώτη νίκη και την… πρώτη θέση και μπαίνουμε στο mute μέχρι το Λονδίνο. Η ΑΕΚ έχει σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα must win, τα πρώτα δύο εκτός έδρας back to back μέχρι την μεγάλη διακοπή…Το πρώτο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και κυρίως οι ποδοσφαιριστές είναι ο… εφιάλτης με την Κηφισιά. Το αν νικήσει η ΑΕΚ εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Το σημαντικό είναι να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Στην Λεωφόρο λίγο μετά την Λέφσκι δεν έκανε τίποτα σωστά. Το ότι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις είναι πικρό αλλά την κολακεύει κιόλας λόγω της εμφάνισης της δικής της αλλά και του αντιπάλου. Δεν επιτρέπεται νέα τέτοια εμφάνιση. Από εκεί και πέρα ποδόσφαιρο είναι και όλα μπορούν να γίνουν.Η ΑΕΚ όμως είναι ήδη δύο πόντους πίσω από τον ΠΑΟ και ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό. Θα έχει τεράστιο ανταγωνισμό για το πρωτάθλημα και πρέπει τώρα στην αρχή να εκμεταλλευτεί το ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα…Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει από τον Μάιο και τώρα μένει να δούμε αν είναι τυχερός και ο νέος προπονητής αποδειχτεί συμβατός με την ομάδα. Το ότι είναι καλός προπονητής επιπέδου πρωταθλητισμού στην Ελλάδα δεν αμφισβητείται. Αλλά η ιστορία έχει δείξει πως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η ΑΕΚ πέτυχε back to back προπονητές που την οδηγησαν στο πρωτάθλημα αλλά μέχρι τώρα είναι η εξαίρεση. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός τα καταφέρει καλύτερα από ότι είχε κάνει στην μετά Μάρτινς εποχή. Ότι κι αν γίνει όμως θα χρειαστεί χρόνο. Μιλάμε για 16-17 νέους παίκτες, μια καινούργια ομάδα.Για τον Παναθηναϊκό είχα γράψει πριν αρχίσουν οι αγώνες πως θα κάνει πρωταθλητισμό. Θα έχει όμως σκαμπανεβάσματα γιατί δεν παύει να είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες, που οι περισσότεροι είναι καλοί, και νέο προπονητή που όμως παρά τα λάθη του κυρίως στην διαχείριση αγώνων δείχνει να έχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο που εξελίσσεται και είναι συμβατό με τον πρωταθλητισμό. Έκανε τις τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να του χαλάσουν την χρονιά πριν αρχίσει και ξεκίνησε με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Η πιο εύκολη ήταν με τον ΠΑΟΚ όμως εκεί θα μπορούσαν να είχαν γίνει πιο περίπλοκα τα πράγματα αν είχε δοθεί το πέναλτι και είχε γίνει το 1-1.Παρεμπιπτόντως πόσα τεράστια λάθη πρέπει να κάνει αυτός ο Τσβάιερ για να μην τον ξαναφέρουν στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ που ήταν ο ευνοημένος τις δύο προηγούμενες φορές, η μία έκρινε τίτλο, σε βάρος της ΑΕΚ είδε κι αυτός την άλλη όψη. Αλλά το πιο εξοργιστικό στην τελευταία περίπτωση ήταν το ότι ο χειριστής var ξεπέταξε την φάση από το πρώτο ριπλέι χωρίς να φτάσει στη λήψη που έδειχνε την ανατροπή του παίκτη του ΠΑΟΚ. Φέρνουμε ξένους διαιτητές για να κάνουν το πρωτάθλημα μας καλύτερο. Δεν ανεχόμαστε να μας φέρονται λες και είμαστε… πρωτόγονοι, να παίρνουν τα φράγκα και να γυρίζουν σπιτάκια τους χωρίς να έχουν κυρώσεις. Υπάρχει που υπάρχει τόση προκατάληψη. Μην αδικούν ομάδες και επειδή βαριούνται! Έλεος κύριε Λανουά!Πολύς θόρυβος έγινε και για το χθεσινό πέναλτι που ουσιαστικά χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟ. Είναι αμφισβητούμενο. Δεν θα έλεγα αρκούδα αλλά δεν είναι και ορισμός. Το πρώτο που θα πρέπει να απαιτηθεί είναι σε παρόμοιες περιπτώσεις να υπάρξει η ίδια απόφαση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί με τα χέρια γίνεται χοντρό παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Επίσης να πω ότι ο κανονισμός που κυκλοφόρησε χθες για να αιτιολογήσει το πέναλτι δεν έχει καμία σχέση. Ο κανονισμός αυτός απλά εξηγεί στους διαιτητές πως δεν τιμωρούνται όλα τα χέρια που κόβουν την πορεία προς τα δίχτυα με κίτρινη κάρτα. Δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν έχει πρόθεση. Άλλωστε αν εξαιρέσεις δύο πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, τον Χατσίδη στον τελικό και τον Μπαταούλα στο ΟΑΚΑ, πόσα χέρια θυμάστε να έχουν γίνει με πρόθεση; Παρόλα αυτά δίνονται συνεχώς πέναλτι. Η οδηγία που είχε δοθεί μετά το χέρι του Κουκουρέγια που η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα είναι η παρακάτω όπως την βρήκα σε ρεπορτάζ της ημέρας που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024:«Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της UEFA, όταν η επαφή με το χέρι σταματάει ένα σουτ με την μπάλα να κατευθύνεται προς το τέρμα, θα πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται πέναλτι, εκτός εάν το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και το σώμα”.Αυτό είναι. Σίγουρα η μπάλα βρίσκει στο χέρι πριν τον μηρό του παίκτη της Κηφισιάς και πηγαίνει προς το τέρμα. Δεν είναι κάθετο στο σώμα αλλά είναι κοντά στο σώμα και πολύ πιθανόν ακόμη κι αν δεν έβρισκε στο χέρι η μπάλα να σταματούσε στον μηρό του παίκτη και να μην πήγαινε μέσα. Αν γινόταν οπουδήποτε αλλού μέσα στην περιοχή σε μια σέντρα πχ δεν θα δινόταν πέναλτι. Είναι γκρίζα ζώνη θα έλεγα. Δόθηκε πέναλτι κι αυτό λέει κάτι. Αν δεν είχε δοθεί πάλι κάτι θα έλεγε για τους άλλους. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων. Θεωρώ πως είναι τεράστια μπούρδα το να λέγεται πως όλοι πολεμούν με προπαγάνδα τον Παναθηναϊκό επειδή τον τρέμουν αλλά δεν θα πω ότι έχει τάξει η κυβέρνηση το πρωτάθλημα στον Αλαφούζο γιατί δεν το πιστεύω. Εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθούμε…