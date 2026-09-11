Τα δύο hot δίδυμα ο σωστός VAR και η κορυφή στη διακοπή

Ενα «μπράβο» αξίζει στον VAR Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος στις δυο δύσκολες φάσεις του αγώνα Παναθηναϊκός – Κηφισιά πήρε τη σωστή απόφαση εν αντιθέσει με τον Γερμανό VAR, Πασκάλ Μίλερ, ο οποίος στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ της προηγούμενης Κυριακής οδήγησε τον ρέφερι Φέλιξ Τσβάιερ στη λάθος απόφαση για τη φάση Φαν Ντρόνγκελεν – Εντιαγέ.Τι έκανε σωστά λοιπόν ο Παπαδόπουλος; Αρχικά, δεν ήταν σίγουρος για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο σουτ του Ταμπόρδα μετά το οριζόντιο δοκάρι. Δεν ήταν σίγουρος για το αν «έσκασε» μέσα! Και εφόσον δεν ήταν 100% σίγουρος από κάποιο τηλεοπτικό πλάνο και δεν λειτουργεί στο ελληνικό πρωτάθλημα η «σιγουριά» της Goal Line Technology, είπε στον ρέφερι Ματσούκα να συνεχίσει το ματς χωρίς γκολ του Τριφυλλιού.Και εν συνεχεία, του υπέδειξε να κάνει onfield review στο χέρι του Αντόνισε πάλι από το σουτ του Ταμπόρδα, διότι απλούστατα αυτό προβλέπει ο κανονισμός όταν η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία, χτυπά πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα ή στο πόδι και δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο αν την ακουμπά την μπάλα εσκεμμένα ή χωρίς πρόθεση. Πέναλτι σωστό, γκολ, 2-1, μετά 3-1, ο Παναθηναϊκός στην κορυφή μετά από 958 μέρες!Πώς τα κατάφερε χθες, παρότι ο Λιβάι και ο Τεττέη έκαναν το χειρότερο εφετινό παιχνίδι τους; Το πρώτο ήταν ότι είχε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό κατοχής μπάλας λόγω καλής απόδοσης του διδύμου Καμαρά – Κάνγκουα και των δυο Αργεντινών Ταμπόρδα – Αντίνο. Η Κηφισιά, η οποία στο πρώτο ημίωρο εναντίον της ΑΕΚ στη Λεωφόρο δεν της είχε επιτρέψει καν να μπει στην περιοχή της, τελείωσε το παιχνίδι με ένα γκολ – δώρο του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν κι άλλη… μισή ευκαιρία με δυνατό σουτ του παικταρά Χόρχε Πόμπο που απέκρουσε ο Πένια. Αυτό ήταν όλο…Και ο Παναθηναϊκός που έβλεπε τους φορ του εξουδετερωμένους (έπρεπε να βάλει από το 46’ τον Ραστόντερ ο Νίστρουπ), πήρε αυτό το τρίποντο επειδή η λειτουργία της τετράδας των χαφ και εξτρέμ του έκοβε και έραβε! Ο «δακτυλοδεικτούμενος» Καμαρά έκανε το πληρέστερο ματς του δίπλα στον Κάνγκουα, ο πληθωρικός χαφ από τη Ζάμπια έτρεχε πάλι για… δύο και πέτυχε το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα (12 γκολ και 11 ασίστ είχε πέρυσι με την Χάποελ Μπερ Σεβά, στην οποία αγωνιζόταν ως 8-10άρι), αυτοί οι δύο ήταν πολύ σημαντικοί και για το συντριπτικό 67% κατοχής μπάλας, χάρη στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στην φιλοξενούμενη να δημιουργήσει ευκαιρίες.Το δεύτερο δίδυμο που ξεχώρισε ήταν και το καθοριστικό για την εξέλιξη του ματς. Δυο φίλοι, δυο Αργεντινοί με όλο το μέλλον δικό τους. Αντίνο – Ταμπόρδα. Δυο περυσινές, υποτιμημένες μεταγραφές. Ο Ταμπόρδα ήταν ο ηγέτης. Ο leader. Αυτός που βγήκε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο και στα εύκολα και στα δύσκολα, αυτός με το ισχυρότατο αισθητήριο γκολ που απέδειξε και πάλι πώς και γιατί κέρδισε τη θέση βασικού και επί Νίστρουπ, όπως είχε κάνει και επί Μπενίτεθ. Δεν είναι μόνο το πάθος του και η αφοσίωσή του. Είναι και οι κινήσεις του χωρίς την μπάλα, η ποδοσφαιρική του οξυδέρκεια παρά την έλλειψη ταχύτητας, το πνεύμα νικητή και ο χαρακτήρας μπροστάρη που τον κάνουν να ξεχωρίζει και να μονιμοποιείται στο αρχικό σχήμα.Και ο Αντίνο χθες ήταν ο μοναδικός που προσπαθούσε στο 11 Vs 11 να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Το έκανε δύο φορές με ισάριθμες ευκαιρίες στο α’ μέρος, το έκανε με επιτυχία στο 1-0 (πολύ πιο δύσκολη άμεση ασίστ στον Κάνγκουα από την «ποδιά» στον Σόουζα), ίσως για πρώτη φορά στην παναθηναϊκή θητεία του η διάρκεια της καλή απόδοσή του ήταν μεγάλη και δεν είχε μόνο καλές «στιγμές» στο γήπεδο.Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Παναθηναϊκός που δημιουργεί πλέον πολύ πιο εύκολα συγκριτικά με την περυσινή σεζόν, αλλά παραμένει επιρρεπής στα αμυντικά λάθη, έφτασε στο 3/3 για πρώτη φορά από την εποχή… Ιβάν! Κι αν φτάσει στο 5/5 μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι πίστευαν αρχικά με Νίστρουπ. Να δημιουργήσει εικόνα δυνατού ανταγωνιστή για την κατάκτηση του τίτλου, απέναντι σίγουρα στην ΑΕΚ, πιθανότατα στον Ολυμπιακό, να δούμε και τον ΠΑΟΚ μετά τις νέες μεταγραφές του…