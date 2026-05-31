Ντάνιελ Ράντκλιφ: Ο γιος μου δεν έχει εικόνα της δουλειάς μου, σκοπεύω να τον κρατήσω στο σκοτάδι όσο περισσότερο γίνεται
Καταλαβαίνεις ότι η δουλειά σου είναι μια δουλειά της πλάκας όταν δεν μπορείς να την εξηγήσεις σε ένα παιδί, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Για τη δυσκολία να εξηγήσει στον τρίχρονο γιο του τι ακριβώς κάνει ως ηθοποιός μίλησε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι το παιδί του δεν έχει ακόμη εικόνα για το επάγγελμά του και ότι σκοπεύει να τον κρατήσει σε αυτή την άγνοια όσο περισσότερο γίνεται.
Σε συνέντευξή του στο PEOPLE ο Ράντκλιφ περιέγραψε αρχικά τη στιγμή που ο γιος του τον είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Εκείνος παρακολουθούσε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με την επί χρόνια σύντροφό του, την ηθοποιό Έριν Νταρκ, όταν ο γιος τους, που έγινε τριών ετών τον Απρίλιο, είδε ξαφνικά τον 36χρονο Ράντκλιφ σε διαφήμιση για το θεατρικό έργο στο Broadway.
«Είχα βγει από το δωμάτιο και ξαφνικά εμφανίστηκε η διαφήμιση της παράστασης. Εκείνος δεν έχει δει ποτέ τίποτα από όσα έχω κάνει ούτε έχει ιδέα για όλα αυτά. Απλώς είπε, με έναν τόνο φωνής σαν να έλεγε “δεν είμαι τρελός, σωστά;”, “μπαμπά;”. Μετά είπε “έφυγε;”, επειδή νόμιζε πως, επειδή βγήκα από το δωμάτιο, εμφανίστηκα ξαφνικά στην τηλεόραση», θυμήθηκε.
«Καταλαβαίνεις ότι η δουλειά σου είναι μια δουλειά της πλάκας όταν δεν μπορείς να την εξηγήσεις σε ένα παιδί», συνέχισε. «Ως ηθοποιός. Μπορείς να εξηγήσεις τι είναι ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο γιατρός και τέτοια πράγματα. Όταν όμως φτάνεις στην υποκριτική, λες: “Ναι, λέμε ιστορίες, ξέρεις, όπως τα βιβλία σου. Κάπως παίζουμε τις ιστορίες σου”. Είναι πραγματικά πολύ μακριά από το να έχει εικόνα για το τι κάνω και σκοπεύω να τον κρατήσω στο σκοτάδι όσο περισσότερο γίνεται».
Ο Ράντκλιφ και η Νταρκ απέκτησαν τον γιο τους τον Απρίλιο του 2023, αλλά έχουν κρατήσει τις περισσότερες λεπτομέρειες για εκείνον μόνο για την οικογένειά τους. Το ζευγάρι δεν έχει κάνει γνωστό ούτε το όνομα του παιδιού του.
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μιλώντας για την πατρότητα στο Entertainment Tonight το 2023, είχε πει: «Είναι υπέροχο. Είναι τρελό και έντονο, αλλά εκείνος είναι υπέροχος και η Έριν είναι καταπληκτική — είναι πραγματικό προνόμιο να έχω αυτόν τον χρόνο μαζί του». Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει ότι: «Πάντα σκόπευα να πάρω λίγο χρόνο μακριά από τη δουλειά, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν όλοι, και έτσι μπορώ απλώς να είμαι εδώ μαζί του πολύ, κάτι που είναι υπέροχο».
Αν και ο πρωταγωνιστής του «Harry Potter» είχε επίσης δηλώσει στο Newsweek το 2023 ότι δεν θα ήθελε το παιδί του να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότηρας, εξήγησε ότι θα του άρεσε να βρίσκεται κοντά σε κινηματογραφικά πλατό. «Ένα όνειρο θα ήταν να έρθει σε ένα πλατό και να πει: “Θεέ μου, ξέρεις, θα ήθελα πολύ να είμαι στο καλλιτεχνικό τμήμα. Θα ήθελα να είμαι κάτι στο συνεργείο”. Να είναι μέρος όλου αυτού, αλλά όχι από εκείνη την πλευρά», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι αν μπορείς να έχεις μια κατάσταση όπου βρίσκεσαι σε κινηματογραφικά πλατό χωρίς απαραίτητα να σκέφτεσαι “α, αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα στη ζωή σου”, είναι υπέροχο. Τα πλατό είναι υπέροχα μέρη. Πιστεύω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι υπέροχα για τα παιδιά. Αλλά είναι πραγματικά η πλευρά της φήμης που πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος».
Daniel Radcliffe's Son Has No Idea His Father Is Famous, and the 'Harry Potter' Star Hopes to Keep It That Way (Exclusive) https://t.co/kx51AfzgBp
