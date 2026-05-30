«Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί»: Η ανάρτηση του διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ
Ο διοικητής του νοσοκομείου και ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία στο Facebook και επιβεβαίωσε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι καλά στην υγεία του
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βρέθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο του ετήσιου ιατρικού ελέγχου (check-up) που πραγματοποιεί. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
Μάλιστα, ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!».
