Αφυδατωμένος και με τραύματα βρέθηκε ο Βρετανός τουρίστας στη Μύκονο, δεν θυμάται τι έχει συμβεί

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς προκλήθηκαν τα σημάδια που έχει στο σώμα του. Το γεγονός ότι βρέθηκε με πολλά τραύματα αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τι ακριβώς συνέβη τις ημέρες που μεσολάβησαν από την εξαφάνισή του μέχρι τον εντοπισμό του.



Αμέσως μετά την ανεύρεσή του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Σήμερα νοσηλεύεται στο







Τα κενά μνήμης που αντιμετωπίζει καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την ανασύνθεση των τελευταίων ημερών του στο νησί. Το τελευταίο βέβαιο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι οικείοι του αφορά μια θαλάσσια κρουαζιέρα στην οποία συμμετείχε λίγο πριν εξαφανιστεί.



Ο ίδιος είχε αναρτήσει σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα είχε πληρώσει περίπου 100 ευρώ για μια τρίωρη εκδρομή με σκάφος που περιλάμβανε απεριόριστη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.



Το χρονικό Ο Πίτερ Τζόνσον είχε φτάσει στη Μύκονο για ολιγοήμερες διακοπές και επρόκειτο να αναχωρήσει από το νησί στις 26 Μαΐου.



Ωστόσο, αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή του για μία ακόμη ημέρα. Την επομένη πραγματοποίησε κανονικά check-out από το κατάλυμα όπου διέμενε και από εκείνο το σημείο χάθηκαν τα ίχνη του.



Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις ελληνικές Αρχές από συγγενικά του πρόσωπα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, με την οικογένειά του να εκφράζει έντονη ανησυχία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, με έρευνες σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, λήψη καταθέσεων και εντοπισμό του τελευταίου σήματος του βρετανικού τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε. Τελικά, έπειτα από συνδυαστική ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του σώσουν τη ζωή.



Η οικογένειά του, που εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη στον 60χρονο μεσίτη κατά τις τέσσερις ημέρες της εξαφάνισής του, έχει ήδη εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου για τις επίμονες προσπάθειες που οδήγησαν στον εντοπισμό του. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς βρέθηκε ένας άνθρωπος μόνος, τραυματισμένος, αφυδατωμένος και χωρίς μνήμη μέσα σε εγκαταλελειμμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις λίγα χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο κέντρο της Μυκόνου;