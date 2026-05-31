Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους, με φίλους και συγγενείς να βρίσκονται στο πλευρό τους.





Η ηθοποιός και ο ποδοσφαιριστής επέλεξαν να πραγματοποιηθεί η βάφτιση ανήμερα των γενεθλίων του παιδιού τους, το Σάββατο 30 Μαΐου, ενώ το όνομα που του δόθηκε είναι Ραφαηλία Ματθίλδη.Δύο μέρες πριν έγινε και ο γάμος του ζευγαριού, το οποίο ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο στους καλεσμένους, μοιράζοντας τις μπομπονιέρες στο τραπέζι που ακολούθησε μετά τη βάφτιση. Στα social media αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο και το γλέντι.