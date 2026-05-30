Σε ουκρανικά χέρια περνά η Νιτσιάκος: Συμφωνία για το 70% με προοπτική πλήρους εξαγοράς
Ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της Ευρώπης, η MHP του Ουκρανού επιχειρηματία Yuriy Kosyuk, αποκτά τον έλεγχο της ηπειρώτικης βιομηχανίας τροφίμων των €540 εκατ. – Σε τρεις φάσεις η συναλλαγή
Η μεγαλύτερη ελληνική ιδιωτική πτηνοτροφική επιχείρηση αλλάζει χέρια. Η Νιτσιάκος ανακοίνωσε σήμερα συμφωνία με τον ουκρανικό όμιλο MHP, τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη, για τη σταδιακή απόκτηση του 70% της εταιρείας σε τρεις φάσεις τα επόμενα χρόνια, με δυνατότητα η συμμετοχή του ξένου επενδυτή να φθάσει αργότερα ακόμη και στο 100%.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, καθώς αφορά τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών της χώρας και έναν από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα. Για τη χρήση του 2025 η Νιτσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις, ενώ η πρώτη εξ αυτών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, η MHP διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή της ακόμη και στο 100% της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η συμφωνία συνδυάζει την ισχυρή παραγωγική βάση και την ηγετική θέση της Νιτσιάκος στην ελληνική αγορά με τη διεθνή τεχνογνωσία και το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της MHP. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ελληνικής εταιρείας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.
Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει επίσης ότι η παραγωγική και διοικητική βάση της Νιτσιάκος θα παραμείνει στην Ήπειρο, ενώ η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης.
