Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, έχουν πλεονέκτημα γιατί παίζουν με περισσότερους ξένους»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-94 του ΠΑΟΚ στο Game 2 της μεταξύ τους σειράς και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan Basket League.Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως πιστεύει ότι οι πράσινοι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξει στους τελικούς.Παράλληλα ανέφερε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με τρεις Έλληνες να είναι τραυματίες, ενώ όπως είπε οι ερυθρόλευκοι παίζουν με πολλούς ξένους και έχουν πλεονέκτημα στο ελληνικό πρωτάθλημα.«Παίξαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα στο παιχνίδι.Στο πρώτο μισό δεν είχαμε δυναμισμό και κάναμε πολλά λάθη. Δώσαμε εννέα επιθετικά ριμπάουντ από τα οποία ο ΠΑΟΚ βρήκε 10 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.Επιθετικά οι σκόρερ μας είχαν χαμηλά ποσοστά στις εκτελέσεις τους.Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και στο δεύτερο μέρος παίξαμε πολύ πιο δυνατά στην άμυνα. Επιθετικά γυρίσαμε την μπάλα πολύ καλά. Απόψε ο Τζέντι Όσμαν έκανε το τέλειο παιχνίδι επιθετικά.Επίσης και οι υπόλοιποι προσέφεραν στο δεύτερο μέρος και πήραμε τη νίκη.Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι εννοείται.Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα σε αυτήν την ατμόσφαιρα.Πιστεύω πως αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει πολύ να προετοιμαστούμε για την ατμόσφαιρα των τελικών και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος».«Πιστεύω πως είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς.Τρεις Έλληνες παίκτες μας είναι τραυματίες αυτήν τη στιγμή. Ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης και ξέρετε με πόσους ξένους παίζει ο Ολυμπιακός.