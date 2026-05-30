«Είσαι χειρότερη από τον Χίτλερ»: Η διαβόητη γυναίκα που έγινε viral επειδή έκλεισε γάτα σε κάδο απορριμμάτων, ζει απομονωμένη 16 χρόνια μετά

Η 45χρονη τραπεζική υπάλληλος, άλλαξε εντελώς τη ζωή της μετά το κύμα μίσους που δέχθηκε έπειτα από το περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας

επί 15 ώρες μέχρι τελικά να την εντοπίσουν οι μετέπειτα ιδιοκτήτες της.



Η κίνησή της καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και όταν το βίντεο «ανέβηκε» στο διαδίκτυο προκάλεσε οργή προς το πρόσωπο της 45χρονης τραπεζική υπαλλήλου, Μαίρη Μπέιλ που έμενε και εξακολουθεί να μένει στο Κόβεντρι (Coventry) της Αγγλίας



Cat Bin Lady» και η ζωή της από εκείνη την στιγμή άλλαξε ριζικά.







«Είναι απλώς μια γάτα» Η γυναίκα στο βίντεο, φαίνεται να πετάει τη γάτα και να συνεχίζει το δρόμο της σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σαν να είχε πετάξει απλά... τα σκουπίδια.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 45χρονη, φάνηκε στις δηλώσεις της αμετανόητη λέγοντας ότι «δεν άξιζε να τη μισούν» για μια στιγμή... «τρέλας» όπως τη χαρακτήρισε και ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι αντιδρούσαν υπερβολικά.



«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν έτσι. Είναι απλώς μια γάτα» είχε πει και είχε περιγράψει: «Γυρνούσα σπίτι από τη δουλειά και είδα μια γάτα να περιφέρεται μπροστά μου. Έπαιζα μαζί της, τη χάιδευα και την άκουγα να γουργουρίζει καθώς στεκόταν στον τοίχο ενός κήπου. Ήταν πολύ φιλική. Δεν ξέρω τι με έπιασε, αλλά ξαφνικά σκέφτηκα ότι θα ήταν αστείο να τη πετάξω στον κάδο απορριμμάτων. Το έκανα για αστείο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα παγιδευόταν. Περίμενα ότι θα ξεγλιστρούσε έξω από τον κάδο».



Κλείσιμο «Δεν νιώθω τίποτα για τις γάτες» Η Μπέιλ σημείωσε τότε επίσης, πως δεν νιώθει τίποτα ιδιαίτερο για τις γάτες και πως δεν έχει κατοικίδια αλλά δεν την ενοχλούν οι άνθρωποι που έχουν.





Ζητούσαν το θάνατό της Η οργή στο πρόσωπό της κλικακώθηκε τόσο, που δημιουργήθηκε ομάδα στο Facebook που ζητούσε τον θάνατό της. Μετά από τις αντιδράσεις που είδε, η Μπέιλ σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως λυπάται βαθιά και ζήτησε συγγνώμη.



«Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί το έκανα αυτό, είναι εντελώς εκτός χαρακτήρα μου και σίγουρα δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω καμία δυσφορία στη Λόλα ή στους ιδιοκτήτες της. Θέλω να επαναλάβω ότι λυπάμαι βαθιά για τις πράξεις μου και επιθυμώ να επιλύσω αυτό το ζήτημα προς ικανοποίηση όλων το συντομότερο δυνατό».



«Είσαι χειρότερη από τον Χίτλερ» Γεμάτα μίσος ήταν τα μηνύματα που λάμβανε εκείνη την εποχή η Μπέιλ. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν πως η Μπέιλ ήταν «χειρότερη από τον Χίτλερ».



Όλες αυτές οι επιθέσεις ήταν αρκετές για την 45χρονη για να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί εντελώς από τη δημόσια ζωή.







Παραιτήθηκε από τη δουλειά της Η ζωή της Μπέιλ άλλαξε από τότε εντελώς. Παραιτήθηκε από την τράπεζα που εργαζόταν επί 27 χρόνια και δεν κατάφερε ποτέ να ορθοποδήσει επαγγελματικά. Και σήμερα, 16 χρόνια μετά το περιστατικό, υπάρχουν στιγμές που ζορίζεται οικονομικά. Πολλοί από τη γειτονιά της δεν ξέρουν καν ποια μένει δίπλα τους καθώς η Μπέιλ έχει επιλέξει έναν ασκητικό τρόπο ζωής.



«Ζει μια πολύ πολύ ήσυχη ζωή τώρα και σπάνια μιλάει σε κανέναν. Νομίζω ότι εξακολουθεί να ντρέπεται βαθιά και πιστεύει ότι μόνο γι' αυτό θα είναι γνωστή» ανέφερε ένας από τους ελάχιστους γείτονες που γνωρίζουν ποια είναι, στη Daily Mail.



Η γάτα έζησε μια ευτυχισμένη ζωή Μετά την περιπέτειά της, η γάτα έζησε μια ευτυχισμένη ζωή αφού υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που τη λάτρεψε και της πρόσφερε ευτυχία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Οι πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν πως το γατάκι έφυγε τελικά από τη ζωή, ηλικιωμένο, πριν από πέντε χρόνια.







Η δικαστική εξέλιξη Η Μπέιλ διώχθηκε ποινικά, δήλωσε ένοχη για πρόκληση αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας στο ζώο, της επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1.400 λιρών και της απαγορεύτηκε η ιδιοκτησία ζώων για 5 χρόνια. Η ίδια ζήτησε δημόσια συγγνώμη κάνοντας λόγο για «μια στιγμή τρέλας», ενώ αποκαλύφθηκε ότι εκείνη την περίοδο ο πατέρας της ήταν ετοιμοθάνατος.



Ο δικαστής που δίκασε τότε την υπόθεση είχε πει στη Μπέιλ: «Δέχομαι ότι βρισκόσασταν σε μια αγχωτική κατάσταση, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για αυτό που έκανες».