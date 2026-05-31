Η αστυνομία έβαλε λουκέτο σε καφετέρια στην Τεχεράνη, την κατηγορεί ότι προωθεί το σατανισμό
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχεράνη σατανισμός Καφετέρια

Η αστυνομία έβαλε λουκέτο σε καφετέρια στην Τεχεράνη, την κατηγορεί ότι προωθεί το σατανισμό

Οι ιρανικές αρχές διεξάγουν τακτικά εφόδους και προβαίνουν σε συλλήψεις κατά συγκεντρώσεων, όπως συναυλίες ροκ και χέβι μέταλ, τις οποίες κατηγορούν για προώθηση του «σατανισμού»

Η αστυνομία έβαλε λουκέτο σε καφετέρια στην Τεχεράνη, την κατηγορεί ότι προωθεί το σατανισμό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η ιρανική αστυνομία έκλεισε μια καφετέρια στο κέντρο της Τεχεράνης, που κατηγορείτο ότι προωθούσε «σατανικές δραστηριότητες», μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βρισκόμενο στη διάσημη λεωφόρο Βαλιάσρ, το μαγαζί φιλοξενούσε εκδηλώσεις με μουσική που «ενθάρρυνε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ένα σύντομης διάρκειας, χωρίς ήχο βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δείχνει μια γεμάτη αίθουσα όπου μουσικοί παίζουν κιθάρα ενώ θαμώνες κουνούν το κεφάλι τους στο ρυθμό της μουσικής.



Οι ιρανικές αρχές διεξάγουν τακτικά εφόδους και προβαίνουν σε συλλήψεις κατά συγκεντρώσεων, όπως συναυλίες ροκ και χέβι μέταλ, τις οποίες κατηγορούν για προώθηση του «σατανισμού».

Η Ισλαμική Δημοκρατία καταστέλλει δραστηριότητες που θεωρεί αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες ή επηρεαζόμενες από τον δυτικό πολιτισμό.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης