Πώς εντοπίστηκε Βρετανός τουρίστας που είχε εξαφανιστεί για μέρες στη Μύκονο
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το τελευταίο σήμα κινητής τηλεφωνίας που είχε εκπέμψει η συσκευή του, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν στη Μύκονο
Ένα πραγματικό θρίλερ που είχε αίσιο τέλος εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους συγγενείς του αλλά και μεγάλη κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών. Τελικά ο άνδρας εντοπίστηκε από τις Αρχές σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ξενοδοχείου στο νησί και είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τις πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου, όταν στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου έφτασε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οικείους του Πίτερ Τζόνσον, 60 ετών, μόνιμου κατοίκου Αγγλίας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, ο άνδρας αναζητούνταν ήδη επί ημέρες, ενώ εξέφραζαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάστασή του, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ενδέχεται να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Παρότι επρόκειτο για ενήλικο πρόσωπο, οι αστυνομικοί αξιολόγησαν εξαρχής την υπόθεση ως εξαιρετικά κρίσιμη και ενεργοποίησαν άμεσα ένα ευρύ πλέγμα ερευνών προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί και αν ο Βρετανός παρέμενε στη Μύκονο.Από τις πρώτες κιόλας ώρες ξεκίνησε επικοινωνία με τους συγγενείς του, ενώ παράλληλα ζητήθηκαν στοιχεία από αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Την ίδια στιγμή ενημερώθηκαν οι βρετανικές προξενικές Αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις σε νοσηλευτικές μονάδες σε περίπτωση που ο άνδρας είχε μεταφερθεί για νοσηλεία χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί.
Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε η προσπάθεια ανασύνθεσης των τελευταίων κινήσεών του. Αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες, έλαβαν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να τον είχαν συναντήσει και συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε διάφορα σημεία του νησιού. Παράλληλα, υπέβαλαν αλλεπάλληλα αιτήματα προς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να εντοπιστεί το τελευταίο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου. Η έρευνα παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες, καθώς ο 60χρονος χρησιμοποιούσε βρετανικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και είχε ταξιδέψει μόνος του στη Μύκονο, χωρίς να υπάρχουν σαφή στοιχεία για τις μετακινήσεις ή τις επαφές του στο νησί.
Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το τελευταίο σήμα κινητής τηλεφωνίας που είχε εκπέμψει η συσκευή του, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν στη Μύκονο. Ωστόσο, το στίγμα αυτό αντιστοιχούσε σε χρονικό σημείο περίπου τρεις ημέρες νωρίτερα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο περίπλοκη την αναζήτηση. Με το πέρασμα των ωρών, το μυστήριο μεγάλωνε. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο, να αναλύουν μεγάλο όγκο βιντεοληπτικού υλικού και να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε περιοχές και κτίρια όπου θα μπορούσε να έχει βρει προσωρινό καταφύγιο.
Τελικά, το απόγευμα της 30ής Μαΐου, ύστερα από συνδυαστική αξιολόγηση όλων των δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου κατάφεραν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Ο Βρετανός βρέθηκε μέσα σε δωμάτιο εγκαταλελειμμένων και εκτός λειτουργίας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, σε περιοχή κοντά στη Χώρα της Μυκόνου. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.Στο μεταξύ, στο νησί είχε ήδη φτάσει ο ενήλικος γιος του, ο οποίος παρακολουθούσε με αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης και βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές.
