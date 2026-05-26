Πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ;

Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, έχασε και το κύπελλο, δεν έκανε μεγάλη υπέρβαση στην Ευρώπη, ενώ «κατάφερε» με σοκαριστικό τρόπο να χάσει και τη δεύτερη θέση. Εντελώς τυπικά και με βάση το τελικό αποτέλεσμα, η αποτυχία είναι ολοκληρωτική! Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με τη σκέψη ότι ο ΠΑΟΚ είχε για μεγάλο διάστημα την καλύτερη ομάδα και έπαιζε ένα ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ήταν η περίοδος που όλοι τους έχαναν καθαρά με 2-0…Εδώ είναι και το ζήτημα που προκύπτει. Μέσα στην ομάδα και ενόψει της νέας σεζόν τι πρέπει να κυριαρχήσει: Οι αρετές που έβγαλε το σύνολο του Λουτσέσκου σε μεγάλο διάστημα ή το αρνητικό τελικό αποτέλεσμα; Μπορεί να κριθεί μόνο το ένα (η αποτυχία) χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη το υπόλοιπο διάστημα; Αν σκεφτούν μόνο το φινάλε πρέπει να αλλάξουν πολλά ή και τα πάντα με τον ΠΑΟΚ να παίζει Ευρώπη στις 23 Ιουλίου;Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά περιθώρια και στο κάτω-κάτω η σχετική προεργασία έχει γίνει. Αυτή δείχνει ότι:Αποχωρούν σίγουρα οι: Λόβρεν, Σάστρε, Ιβανούσετς, ΒολιάκοΠαραμένουν με οψιόν ανανέωσης βάσει συμμετοχών οι: Μπάμπα, Μεϊτέ και ΚεντζιόραΌλα είναι ανοικτά για παίκτες όπως οι: Τάισον, Οζντόεφ, Γιακουμάκης, ΜπιάνκοΟ ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι θα ενισχυθεί αρχικά, με: Αριστερό μπακ, δύο στόπερ, δύο μεσοεπιθετικούς και είναι ανοικτό για φορ και χαφ ανάλογα με την εξέλιξη και των άλλων υποθέσεων.Έτσι θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν και στην πορεία… ό,τι άλλο προκύψει. Είναι πολλά; Είναι λίγα; Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.Ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο η ομάδα. Υπάρχει και η ΠΑΕ που μετά από αρκετά χρόνια με συγκεκριμένη λειτουργία, ήρθε η ώρα να αναδιοργανωθεί. Ο Ιβάν Σαββίδης είχε αποφασίσει για την πρότερη λειτουργία, εκείνος έχει πάρει και την απόφαση για πλήρη ανασύνταξη. Όλα μα όλα τα μηνύματα του έδειχναν το δρόμο και τόνιζαν τις αδυναμίες μίας εταιρείας με λίγα άτομα για πολλές υποχρεώσεις και όχι ξεκάθαρους ρόλους. Την απόφαση την πήρε, την έχει προαναγγείλει και σύντομα, πέρα από τις ανακοινώσεις περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα διαχωριστεί πλήρως το αγωνιστικό από τη διοίκηση. Όλοι έχουν την περιέργεια για το πώς ο ΠΑΟΚ θα έχει τεχνοκρατικό διοικητικό αποτύπωμα, πλησιάζοντας σε σύγχρονα ευρωπαϊκά στάνταρ από τα οποία σήμερα απέχει πολύ.Σε κάθε περίπτωση ο νέος ΠΑΟΚ, η λειτουργία και η ομάδα θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και πολλή πίεση έπειτα από τη τελευταία αποτυχία.