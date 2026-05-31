Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά σε πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ για την αναμονή στο Αττικόν και τα ράντζα: «Αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται»
«Δηλαδή ο κ. πολιτευτής του Πασόκ έχει πέσει έξω μόνον 100%…(για ΠΑΣΟΚ δεν το λες και άσχημα εδώ που τα λέμε)» σχολίασε αιχμηρά ο υπουργός Υγείας
Στοιχεία για την μείωση του μέρου όρου αναμονής στο ΕΣΥ και δη στο νοσοκομείο Αττικόν έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή μια ανάρτηση υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την οποία ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ψέμα. Ταυτόχρονα εξηγεί τι θα γίνει με τα ράντζα.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι η αναμονή στα ΤΕΠ στο Αττικόν είναι 4 ώρες 51 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, μειωμένος κατά -67% απο αυτόν που ήταν στο ίδιο Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024. Αντίθετα ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Χαράλαμπος Καρπούζος, υποστήριξε ότι είναι πάνω από 8 ώρες. «Δηλαδή ο κ. πολιτευτής του Πασόκ έχει πέσει έξω μόνον 100%…(για ΠΑΣΟΚ δεν το λες και άσχημα εδώ που τα λέμε)» σχολίασε αιχμηρά ο υπουργός Υγείας.
Όσο για την εικόνα με τα ράντζα, ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει υπερήφανος «διότι είμαι ο πρώτος Υπουργός Υγείας που εκπόνησε σχέδιο που υλοποιείται για να παύσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο εκεί» εξηγώντας ότι είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλα τα οποία θα προσθέσουν πάνω από 160 κλίνες. «Με σταθερά βήματα κτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται διότι ο κόσμος πλέον τα βλέπει και τα αναγνωρίζει» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.
Η ανάρτηση Γεωργιάδη:
«Μου έστειλαν ένα βίντεο που παίζει στα social από έναν πολιτευτή του @pasok ονόματι Χαράλαμπος Καρπούζης. Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίζω, αλλά έχω μεγάλη ευαισθησία στο ψέμα. Ο βασικός του ισχυρισμός είναι ότι στο Νοσοκομείο «Αττικόν» ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ είναι +8 ώρες και επαναφέρει την απαράδεκτη εικόνα με τα ράντζα. Το σύστημα της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών στα ΤΕΠ το εγκαταστήσαμε και για να μήν μπορούν πλέον οι κάθε λογής λαϊκιστές να παίζουν με το ΕΣΥ.
Από το ηλεκτρονικό σύστημα λοιπόν, το λεγόμενο «βραχιολάκι» μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ στο Αττικόν είναι σήμερα 4:11:51 (4 ώρες 51 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα) μειωμένος κατά -67% απο αυτόν που ήταν στο ίδιο Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024, πριν τα μέτρα δηλ που λάβαμε, πριν προσλάβουμε επιπλέον προσωπικό και πριν φτιάξουμε εκεί τα νέα υπερσύγχρονα ΤΕΠ. Δηλ ο κ. πολιτευτής του Πασόκ έχει πέσει έξω μόνον 100%…(για ΠΑΣΟΚ δεν το λες και άσχημα εδώ που τα λέμε).
Όσον αφορά στα ράντζα, ράντζα το Νοσοκομείο αυτό είχε πάντα και επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα όμως είμαι υπερήφανος διότι είμαι ο πρώτος Υπουργός Υγείας που εκπόνησε σχέδιο που υλοποιείται για να παύσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο εκεί. Δύο παράλληλα έργα είναι σε εξέλιξη (νέο κτίριο για κοιτώνες ιατρών και επέκταση της παθολογικής του στο πρώην Λοιμωδών) με τα οποία σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα προσθέσουμε +162 κλίνες. Ετσι θα λύσουμε και αυτό το θέμα πείτε του κυρίου.
Με σταθερά βήματα κτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται διότι ο κόσμος πλέον τα βλέπει και τα αναγνωρίζει».
Το βίντεο που ανήρτησε ο Χαράλαμπος Καρπούζος:
Μου έστειλαν ένα βίντεο που παίζει στα social από έναν πολιτευτή του @pasok ονόματι Χαράλαμπος Καρπούζης. Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίζω, αλλά έχω μεγάλη ευαισθησία στο ψέμα. Ο βασικός του ισχυρισμός είναι ότι στο Νοσοκομείο «Αττικόν» ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ είναι +8 ώρες… pic.twitter.com/h5EnJjUJW4— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 31, 2026
@karpouzoscharalampos 🏥 120 ράντζα στο Αττικόν. Πίσω από κάθε ώρα αναμονής δεν υπάρχει ένας αριθμός. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Μια μητέρα που αγωνιά. Ένας ηλικιωμένος που περιμένει με πόνο. Ένα παιδί που χρειάζεται φροντίδα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν καθημερινά μάχη. Το κράτος όμως δεν μπορεί να συνεχίζει να τους αφήνει μόνους. Η υγεία δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα. Η Δυτική Αθήνα αξίζει καλύτερα. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. 📍 Νοσοκομείο Αττικόν #120Ράντζα #Αττικόν #ΔημόσιαΥγεία #ΔυτικήΑθήνα #Περιστέρι ♬ πρωτότυπος ήχος - Χαράλαμπος Γ. Καρπούζος
