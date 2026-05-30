ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πόρισμα Τυχεροπούλου «ξεφουσκώνει» το σκάνδαλο για πολιτικούς, μειώνει τη ζημία από τα €1,2 εκατ. στα €115.000 συνολικά

«Ξεφουσκώνει» το μέγεθος της εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ , μετά το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου το οποίο ουσιαστικά αθωώνει τους περισσότερους από τους βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας τους.Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκε να παραδώσει έκθεση για την ζημία την οποία προκάλεσε η υπόθεση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου - τρεις ημέρες πριν την ψηφοφορία για την σύσταση προανακριτικής κατά των Σπ. Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, αίτημα το οποίο απερρίφθη κατά πλειοψηφία.Το πόρισμα, που συντάχθηκε έπειτα από σχετική παραγγελία της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου και το οποίο αποκαλύπτει το «Πρώτο Θέμα» που κυκλοφορεί, ουσιαστικά αθωώνει τους περισσότερους εμπλεκόμενους βουλευτές, συμπεραίνοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει προκληθεί ζημία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημιά άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, η έκθεση προσδιορίζει το ποσό στα 115.000 ευρώ - κάτω και από το όριο του κακουργήματος δηλαδή πλημμέλημα.Ο κυβερνητικός εκπρόσωποςμάλιστα, έσπευσε να τονίσει (Παραπολιτικά FM 90.1) πως η αντιπολίτευση που βγήκε ως «χορωδία» προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ και μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων επεδίωξε «και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο». υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ πρόσθεσε ότι η έκθεση της κας Τυχεροπούλου «που κάθε άλλο παρά φιλο-κυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλάζει εντελώς την εικόνα» καθώς «ήδη τα μισά πρόσωπα ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι, που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά για τα οποία κατηγορούνται, δεν υπάρχει καμία ζημία άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ότι φαίνεται. Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων τα ποσά έχουνε πέσει κάτω από τις 10 τις 5 χιλιάδες €, υπάρχει περίπτωση με 700€ ενδεχόμενη ζημία. Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά είχε μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχει πέσει αυτό στις 110 χιλιάδες ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά πρόσωπα μηδέν». Διερωτήθηκε δε αν θα ζητήσουν «όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους».Είναι ενδεικτικό της νέας τροπής που παίρνει πλέον η υπόθεση, είναι όσα είπε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24. Στο ερώτημα εάν έπρεπε να έχει παραδοθεί και στη Βουλή το πόρισμα Τυχεροπούλου, προ της ψηφοφορίας, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε καταφατικά. «Αν την είχαν στα χέρια τους έπρεπε να τη στείλουν όλη τη δικογραφία». Για να προσθέσει: «Αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά.Την ώρα που οι διωκτικές αρχές, κατόπιν μεθοδικής έρευνας, έκοψαν τις προηγούμενες ημέρες άλλα δύο κεφάλια από τη λερναία ύδρα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλαμβάνοντας 22 άτομα στην Κρήτη και άλλα 17 στη βόρεια Ελλάδα, το πόρισμα Τυχεροπούλου εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τον τρόπο που λειτούργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση των 11 βουλευτών, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί.Το βασικό ερώτημα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ζητήθηκε η σύνταξη της έκθεσης από την κυρία Τυχεροπούλου. Ενώ η δικογραφία πήγε στη Βουλή στις 30 Μαρτίου και η ασυλία των βουλευτών ήρθη στις 22 Απριλίου, η κυρία Παπανδρέου παρήγγειλε την «έκθεση ανάλυσης στοιχείων» έξι ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 28 Απριλίου. Γιατί δεν ζητήθηκε πριν από την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή;Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν ελήφθη υπόψη η έκθεση Τυχεροπούλου που είχε παραδοθεί από τις 18 Μαΐου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά τη συζήτηση για την Προανακριτική, που έγινε στις 21 Μαΐου, με επιπλέον δεδομένο ότι η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί κακουργηματικής φύσης.Είναι ενδεικτικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η κυρία Τυχεροπούλου, εξετάζοντας μία προς μία τις υποθέσεις που κατά τη δικογραφία είχαν ως συνέπεια να ζημιωθούν τα ευρωπαϊκά ταμεία.Αναφέρει για την περίπτωση αγρότη που συνδέεται με τον Σπήλιο Λιβανό: «Συνεπώς δεν υπήρξε παραβίαση της υπουργικής απόφασης παρά την τηλεφωνική συνομιλία του [...] με τον [...] και κατά συνέπεια καμία απολύτως ζημιά για τα γεωργικά Ταμεία». Σε δεύτερη περίπτωση που συνδέεται επίσης με τον κ. Λιβανό, η κυρία Τυχεροπούλου καταλήγει αναφέροντας ότι «για όλους τους παραπάνω λόγους δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Επιπλέον δέον είναι να τονιστεί ότι ο [...] με τη χρήση αυτών των αγροτεμαχίων αιτήθηκε εθνικό απόθεμα το οποίο έλαβε τον Οκτώβρη του 2022. Συνεπώς καμία πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2021».



■ Περίπτωση αγρότη που συνδέεται με τη Φωτεινή Αραμπατζή: «Συμπέρασμα: δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με αυτό της συνομιλίας. Το οποίο φαίνεται να έχει εκκρεμότητα πληρωμής για το 2015 ή 2018.



Προκειμένου να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο θα έπρεπε η ανωτέρω πληροφορία να είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσω αναζήτησης για την παραγγελία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ».



Για 744,17 ευρώ ■ Περίπτωση αγρότη που συνδέεται με τον Κώστα Σκρέκα: «Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της οικονομικής αστυνομίας κι εφόσον δεν υπάρχουν επιπλέον δεδομένα για την καλλιέργεια βαμβακιού του [...], όπως στοιχεία αγροτεμαχίων, ιστορικότητα κ.λπ., επισφαλής θεωρείται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης του έτους 2021 κατά το υπόλοιπο μέρος των 744,17 ευρώ, ήτοι η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 6/10/2021 με ποσό 7.145,35 ευρώ».



■ Περίπτωση αγρότη που συνδέεται με τον Κώστα Τσιάρα: «Κατά συνέπεια, ο [...] δεν θα έπρεπε να είχε λάβει το πρασίνισμα το έτος 2021, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.145,33 ευρώ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η τήρηση της επιλεξιμότητας του προγράμματος μείωσης νιτρορρύπανσης στο οποίο συμμετέχει, καθώς οι πληρωμές που έγιναν προς τον συγκεκριμένο δικαιούχο κατά το διάστημα από το 2019-2021 θεωρούνται επισφαλείς».



■ Περίπτωση δύο αγροτών που συνδέονται με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη: «Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται, τόσο στο έγγραφο της οικονομικής αστυνομίας όσο και στην απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν τα αχρεώστητα που προσδιορίστηκαν για τους τέσσερις παραγωγούς που εφάρμοσαν την “Ηρακλειώτικη Πατέντα” επεστράφησαν στον αντίστοιχο λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά αποτελούν προσδιορισμένη ζημιά για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία συνεπώς συνολικής αξίας 35.860,35 ευρώ».



■ Περίπτωση αγρότισσας που συνδέεται με τον Θεόφιλο Λεονταρίδη: Στο πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου περιγράφεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η παραγωγός - και πιθανώς ο λόγος για τον οποίο τηλεφώνησε ο βουλευτής. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι υπέρ της παραγωγού εκκρεμούσαν πληρωμές από το 2015. Αυτό προκαλούσε πρόσθετα προβλήματα καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορούσε να υποδεχθεί ορθά της νέες αιτήσεις ΟΣΔΕ, με συνέπεια να μην ενεργοποιούνται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που κατείχε.



Μεταξύ άλλων, η κυρία Τυχεροπούλου αναφέρει: «Είναι χαρακτηριστικό της ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται οι παραγωγοί με εκκρεμότητες παλαιοτέρων ετών, ότι σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης έτους 2015 της χορηγήθηκαν τον Ιανουάριο του έτους 2025, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι διασταυρωτικοί έλεγχοι!». Το πόρισμα καταλήγει: «Συνεπώς, δεν προκύπτει ζημιά για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».



Οι κατηγορούμενοι Την ώρα που η έκθεση Τυχεροπούλου προκαλεί αναταράξεις και πολιτικές αντιδράσεις κυρίως για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε της αποστολής της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, αντιμέτωπα με κακουργηματικές κατηγορίες είναι 17 άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, κατηγορούμενα για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προκάλεσε ζημία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις και αναμένεται να απολογηθούν σε δύο ομάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη.



Από την Παρασκευή άρχισαν οι απολογίες των 22 κατηγορούμενων από την Κρήτη, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο και αφού είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα. Με φερόμενους αρχηγούς δύο λογιστές, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά συνολικά 116 άτομα, με διακριτό ρόλο το καθένα στη δομή και την οργάνωση της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε από το 2019. Η ζημία ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ.



